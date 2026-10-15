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Napoli, donna chiede aiuto dal balcone a Mergellina: denunciato un uomo

Ivano Cotticelli
foto di archivio
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Una donna ha chiesto disperatamente aiuto dal balcone di un appartamento a Mergellina, Napoli, dopo un violento diverbio con un uomo. L’episodio si è verificato nella serata di mercoledì e ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per tentata violenza sessuale.

Le grida dal balcone

Secondo quanto ricostruito, la donna, una escort di nazionalità sudamericana, aveva incontrato un cliente all’interno dell’appartamento.

La situazione sarebbe degenerata a causa delle richieste avanzate dall’uomo. Spaventata, la donna si sarebbe quindi affacciata al balcone per chiedere soccorso.

Le sue grida hanno richiamato l’attenzione di numerose persone presenti in strada. Alcuni passanti hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul posto e hanno accompagnato via l’uomo, mentre dalla strada si levavano le proteste delle persone radunate sotto l’edificio.

La scena è stata ripresa con diversi smartphone e i filmati hanno iniziato a circolare sui social network.

Il video sui social

Uno dei video è stato condiviso su Facebook anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Nelle immagini si vede l’uomo accompagnato dagli agenti mentre alcune persone presenti gli rivolgono urla e insulti.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo è scattata una denuncia per tentata violenza sessuale. La vicenda ha suscitato momenti di forte tensione tra i presenti nel quartiere di Mergellina.

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