Un bomber per il Real Forio: ufficiale l’arrivo di Mădălin Țandără!

Un rinforzo di grande spessore e peso specifico per il reparto offensivo del Real Forio 2014. La società biancoverde è lieta di comunicare l’ingaggio di Mădălin Țandără, attaccante classe ’98 di comprovata esperienza che va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Carlo Sanchez per il campionato di Serie D.

Un innesto di assoluto valore che porta in dote qualità tecniche, fisicità e una profonda conoscenza della quarta serie nazionale.

IL CURRICULUM: DALLA SALERNITANA AI PROTAGONISMI IN SERIE D

Cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, con cui ha compiuto l’intera trafila fino alle formazioni Under 17 e Primavera (Under 19), Țandără ha successivamente costruito una solida carriera nei campionati nazionali.

Nel corso degli anni ha indossato maglie di piazze importanti come Vultur Rionero, Taranto, Gelbison, Agropoli, Santa Maria Cilento, Vibonese, fino alle più recenti tappe con Vigor Lamezia e Imolese.

Particolarmente brillante e significativa è stata la sua stagione 2022/2023 con il Santa Maria Cilento, chiusa con ben 15 reti all’attivo e il secondo posto nella classifica marcatori del Girone I di Serie D: una prestazione che ne ha confermato la straordinaria familiarità con la porta e la leadership nei momenti chiave della stagione.

PIÙ SOLUZIONI PER MISTER SANCHEZ

Con l’arrivo di Mădălin Țandără, lo staff tecnico guidato da mister Carlo Sanchez acquisisce un profilo completo, capace di dare peso, varietà di soluzioni e imprevedibilità alla manovra offensiva biancoverde. Un tassello fondamentale per affrontare un torneo lungo, competitivo ed equilibrato che richiederà determinazione, continuità e grande spirito di sacrificio.

IL BENVENUTO DELLA SOCIETÀ

Tutta la famiglia del Real Forio 2014 rivolge a Mădălin il più caloroso benvenuto sull’isola, augurandogli il miglior lavoro possibile e una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra!