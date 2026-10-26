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Monza-Napoli: designato l’arbitro per il turno infrasettimanale, tocca a Giovanni Ayroldi

Gianluca Apicella
Anguissa
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È stata resa nota la designazione arbitrale ufficiale per la nona giornata del campionato di Serie A. Il match tra Monza e Napoli, in programma mercoledì alle ore 20:45 allo stadio Brianteo, sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marcenaro. Completa la squadra arbitrale la sala VAR, dove opereranno il VAR Meraviglia e l’AVAR Marini.

Gli azzurri si preparano dunque ad affrontare la trasferta in Brianza sotto la direzione di una squadra arbitrale ben definita, in un match cruciale per il cammino in campionato della formazione partenopea.

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