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Napoli, ripresa in vista del Monza: rientra Rrahmani, tegola Badiashile e stop per Spinazzola

Gianluca Apicella
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Archiviato il fine settimana di campionato, il Napoli di Massimiliano Allegri è subito tornato in campo al Training Center per preparare il turno infrasettimanale. Mercoledì alle ore 20:45 gli azzurri saranno di scena allo stadio Brianteo per affrontare il Monza. Una seduta mattutina di scarico e lavoro tecnico-tattico ha aperto la marcia di avvicinamento alla sfida, ma le notizie dall’infermeria non sorridono al tecnico toscano.

Buone notizie: Rrahmani in gruppo

La nota lieta di giornata arriva da Amir Rrahmani. Il difensore centrale ha smaltito i recenti fastidi ed è tornato a lavorare regolarmente con il gruppo, candidandosi a una maglia da titolare per la trasferta in Brianza.

Tegola Badiashile e stop per Spinazzola

Il bollettino medico diramato dal club, tuttavia, registra due pesanti stop. Benoit Badiashile si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, i quali hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del retto femorale destro. I tempi di recupero per il difensore richiederanno cautela e diverse settimane di stop.

Fermato anche Leonardo Spinazzola. L’esterno azzurro, uscito nei minuti finali del match di sabato contro la Roma per un risentimento muscolare, è stato a sua volta sottoposto a controlli che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Anche per lui è previsto il forfait per il match contro i brianzoli e un monitoraggio costante nei prossimi giorni.

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