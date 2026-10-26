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Kronos Expo 2026 torna a Castellammare: date e ingresso gratuito

Ivano Cotticelli
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Monete antiche, francobolli rari, orologi e oggetti da collezione saranno protagonisti a Castellammare di Stabia il 6 e 7 novembre, quando l’Hotel dei Congressi ospiterà l’edizione autunnale di Kronos Expo 2026. La manifestazione, a ingresso gratuito, riunirà appassionati, esperti e operatori del settore per due giornate dedicate al collezionismo e alla valorizzazione degli oggetti storici.

L’iniziativa è organizzata dall’ANFC – Associazione Numismatica, Filatelica e Collezionistica, associata alla Federazione Italiana dei Circoli Numismatici (FICN), in collaborazione con il gruppo milanese Quelli del Cordusio e l’associazione culturale Collezionare Rende.

Un appuntamento per collezionisti

Kronos Expo si rivolge sia ai collezionisti esperti sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta al mondo della numismatica, della filatelia e dell’antiquariato.

Uno degli obiettivi della manifestazione è offrire ai visitatori la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti del settore, anche per approfondire la storia e il possibile valore di monete, francobolli, cartoline e oggetti ereditati.

Particolare attenzione sarà dedicata alla corretta informazione, soprattutto rispetto alle valutazioni economiche e alle notizie poco attendibili che circolano online.

L’importanza della corretta informazione

«Kronos Expo rappresenta oggi un baluardo culturale e di trasparenza in un mondo sempre più frenetico e virtuale», sottolinea Attilio Maglio, presidente dell’ANFC.

Maglio evidenzia come questa edizione punti soprattutto sulla tutela dei collezionisti e sulla diffusione di conoscenze affidabili.

«Il nostro obiettivo è trasformare la curiosità in conoscenza autentica», spiega, invitando anche i giovani e chi conserva oggetti di famiglia a partecipare alla manifestazione per scoprirne il significato storico.

Monete, francobolli e oggetti rari

L’area espositiva sarà articolata in tre principali settori.

Il primo sarà dedicato alla numismatica e alla filatelia, con monete antiche e moderne, medaglie, francobolli e documenti di storia postale.

Un secondo spazio ospiterà oggetti da collezione e articoli vintage, tra cui gioielli, orologi, giocattoli d’epoca e penne stilografiche.

La terza area sarà riservata agli strumenti per il collezionismo, con cataloghi specializzati, raccoglitori e sistemi per la conservazione degli oggetti.

Collaborazioni e sostegno editoriale

L’edizione 2026 potrà contare sul supporto di Delcampe.net, marketplace internazionale dedicato al collezionismo, in qualità di sponsor ufficiale.

Tra le realtà editoriali e specializzate che sostengono l’iniziativa figurano inoltre Panorama Numismatico, La Moneta.it, La Gazzetta dell’Antiquariato, il gruppo Unificato e AG Editori.

La manifestazione punta anche a valorizzare Castellammare di Stabia come punto di partenza per visitare il patrimonio storico e archeologico del territorio, dagli scavi di Stabia a Pompei, Oplonti ed Ercolano.

Date, orari e ingresso

Kronos Expo 2026 si svolgerà presso l’Hotel dei Congressi, in viale Puglia 45 a Castellammare di Stabia, secondo il seguente calendario.

Venerdì 6 novembre: apertura dalle 9:00 alle 19:00.

Sabato 7 novembre: apertura dalle 9:00 alle 17:00, con presenza di tutti gli espositori garantita fino alle 13:00.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Per i visitatori saranno inoltre disponibili due parcheggi gratuiti e sorvegliati.

Un’occasione per conoscere da vicino il mondo del collezionismo, approfondire la storia degli oggetti e incontrare gli operatori specializzati del settore.

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