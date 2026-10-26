Stangata Allegri: il Napoli fa richiesta di accesso agli atti e prepara il ricorso

Non si placano le polemiche in casa SSC Napoli all’indomani della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti di mister Massimiliano Allegri. La società azzurra ha comunicato ufficialmente di aver fatto richiesta di accesso agli atti di gara e di essere pronta a presentare ricorso contro le due giornate di squalifica comminate al proprio allenatore.
La decisione del club partenopeo nasce dalla volontà di fare piena luce sugli episodi riportati nel referto arbitrale che hanno portato allo stop per due turni del tecnico. Attraverso l’acquisizione dei documenti e dei dettagli presi in esame dal Giudice Sportivo, i legali del Napoli intendono verificare la sussistenza dei presupposti per un’impugnativa.
L’obiettivo principale del ricorso sarà quello di ottenere una riduzione della sanzione, nel tentativo di riavere il mister in panchina prima del previsto o, quantomeno, di smontare parzialmente le ricostruzioni che hanno portato a un provvedimento ritenuto eccessivamente severo dalla dirigenza partenopea.
Nelle prossime ore, una volta esaminata la documentazione ufficiale trasmessa dagli organi competenti, il Napoli depositerà formalmente il reclamo presso la Corte Sportiva d’Appello della FIGC.