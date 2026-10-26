Serie B, le designazioni della 9ª giornata: Chiffi per Pisa-Palermo, Allegretta all’esame del big match Juve Stabia-Hellas Verona

L’AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie BKT, pronta ad andare in scena nel primo turno infrasettimanale della stagione distribuito tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.
Il quadro completo dei direttori di gara scelti per il novantesimo minuto:
Martedì 27 ottobre (ore 19:00)
BENEVENTO – CATANZARO
Arbitro: Poli
Assistenti: Berti – Bianchini
IV: Mucera | VAR: Rutella (On Site) | AVAR: Guida (On Site)
Martedì 27 ottobre (ore 20:00)
ASCOLI – SAMPDORIA
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Mokhtar – Monaco
IV: Crezzini | VAR: Massimi (On Site) | AVAR: Del Giovane (On Site)
CESENA – EMPOLI
Arbitro: Perri
Assistenti: Laudato – Russo
IV: Ferrieri Caputi | VAR: Baroni | AVAR: Dionisi
L.R. VICENZA – MODENA
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Vecchi – Garzelli
IV: Diop | VAR: Maggioni (On Site) | AVAR: Meraviglia (On Site)
MANTOVA – CREMONESE
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceolin – Laghezza
IV: Drigo | VAR: Paterna | AVAR: Giua
PADOVA – SUDTIROL
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Bercigli – Gentile
IV: Calzavara | VAR: Pezzuto | AVAR: Prontera
VIRTUS ENTELLA – AVELLINO
Arbitro: Galipò
Assistenti: Rinaldi – Pistarelli
IV: Pacella | VAR: Volpi | AVAR: Di Vuolo
Mercoledì 28 ottobre
PISA – PALERMO (ore 19:00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Tegoni – Colaianni
IV: Arena | VAR: Di Paolo | AVAR: Cosso
CARRARESE – AREZZO (ore 20:00)
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Barone – Pedone
IV: Turrini | VAR: Prontera | AVAR: Maggioni