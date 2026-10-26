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Serie B, le designazioni della 9ª giornata: Chiffi per Pisa-Palermo, Allegretta all’esame del big match Juve Stabia-Hellas Verona

Gianluca Apicella
Quarto ufficiale della IV giornata di campionato di Serie C - Girone C tra Siracusa e Benevento
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L’AIA CAN ha reso note le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie BKT, pronta ad andare in scena nel primo turno infrasettimanale della stagione distribuito tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.

Il quadro completo dei direttori di gara scelti per il novantesimo minuto:

Martedì 27 ottobre (ore 19:00)

  • BENEVENTO – CATANZARO

    • Arbitro: Poli

    • Assistenti: Berti – Bianchini

    • IV: Mucera | VAR: Rutella (On Site) | AVAR: Guida (On Site)

Martedì 27 ottobre (ore 20:00)

  • ASCOLI – SAMPDORIA

    • Arbitro: Di Bello

    • Assistenti: Mokhtar – Monaco

    • IV: Crezzini | VAR: Massimi (On Site) | AVAR: Del Giovane (On Site)

  • CESENA – EMPOLI

    • Arbitro: Perri

    • Assistenti: Laudato – Russo

    • IV: Ferrieri Caputi | VAR: Baroni | AVAR: Dionisi

  • L.R. VICENZA – MODENA

    • Arbitro: Perenzoni

    • Assistenti: Vecchi – Garzelli

    • IV: Diop | VAR: Maggioni (On Site) | AVAR: Meraviglia (On Site)

  • MANTOVA – CREMONESE

    • Arbitro: Rapuano

    • Assistenti: Ceolin – Laghezza

    • IV: Drigo | VAR: Paterna | AVAR: Giua

  • PADOVA – SUDTIROL

    • Arbitro: Mazzoni

    • Assistenti: Bercigli – Gentile

    • IV: Calzavara | VAR: Pezzuto | AVAR: Prontera

  • VIRTUS ENTELLA – AVELLINO

    • Arbitro: Galipò

    • Assistenti: Rinaldi – Pistarelli

    • IV: Pacella | VAR: Volpi | AVAR: Di Vuolo

Mercoledì 28 ottobre

  • PISA – PALERMO (ore 19:00)

    • Arbitro: Chiffi

    • Assistenti: Tegoni – Colaianni

    • IV: Arena | VAR: Di Paolo | AVAR: Cosso

  • CARRARESE – AREZZO (ore 20:00)

    • Arbitro: Di Loreto

    • Assistenti: Barone – Pedone

    • IV: Turrini | VAR: Prontera | AVAR: Maggioni

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