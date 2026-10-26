Napoli, chiude per due notti l’ingresso di Capodichino

Disagi alla circolazione in vista per gli automobilisti che devono raggiungere l’autostrada A1 Milano-Napoli. L’ingresso di Capodichino, sulla D02 Diramazione Capodichino, resterà chiuso per due notti consecutive, giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore.

La chiusura interesserà esclusivamente le ore notturne, con la necessità per gli automobilisti di utilizzare un accesso alternativo.

Giorni e orari della chiusura

Il provvedimento sarà in vigore dalle 23:00 alle 6:00, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 ottobre e tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre.

La limitazione riguarda l’ingresso di Capodichino in direzione della A1 Milano-Napoli.

Il percorso alternativo consigliato

Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso l’autostrada potranno utilizzare lo svincolo di Secondigliano della Tangenziale di Napoli, indicato come percorso alternativo.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la qualità del servizio.

Come seguire gli aggiornamenti

Per conoscere eventuali aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi sarà possibile consultare il sito autostrade.it, l’app Autostrade per l’Italia e i pannelli a messaggio variabile.

Per assistenza diretta è inoltre attivo 24 ore su 24 il numero 803.111, dedicato alle informazioni sulla viabilità.