HomeCittàCastellammare di Stabia

Castellammare, rimossa la cancellata sulla spiaggia di Pozzano

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

A Pozzano, a Castellammare di Stabia, è stata rimossa la cancellata che separava la spiaggia libera della Calcina dal tratto di arenile in concessione al Towers Hotel Stabia. Una vicenda che aveva suscitato numerose proteste tra i bagnanti e sulla quale era intervenuto più volte il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

La rimozione rappresenta un nuovo sviluppo della controversia sull’accessibilità del litorale, anche se resta da chiarire se il provvedimento sia definitivo e se la struttura fosse effettivamente abusiva.

Le parole di Borrelli

Il parlamentare ha accolto positivamente la notizia, sottolineando tuttavia la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti.

«La rimozione della cancellata, se definitiva e confermata dalle autorità competenti come abusiva, è un primo passo fondamentale e la dimostrazione che l’impegno costante ripaga».

Borrelli ha poi sollevato la questione delle conseguenze per i cittadini che, secondo quanto denunciato, avrebbero subito limitazioni nell’accesso alla spiaggia.

«Tuttavia, la vera domanda resta: chi risarcirà i cittadini per tutti gli anni in cui questo diritto è stato negato? Non ci fermeremo qui».

Le proteste dei bagnanti

La situazione della spiaggia della Calcina era finita al centro dell’attenzione durante l’estate, quando Borrelli aveva effettuato diversi sopralluoghi, documentati anche attraverso dirette streaming, in seguito alle ripetute segnalazioni dei bagnanti.

Le proteste riguardavano le condizioni di accesso alla spiaggia libera e la presenza della barriera che la divideva dall’area in concessione.

Il monitoraggio del litorale

In una nota congiunta con Lotito ed Elena Marini, rappresentante di Europa Verde a Castellammare di Stabia, Borrelli ha ribadito la necessità di garantire la libera fruizione delle spiagge pubbliche.

«Le spiagge libere attrezzate devono garantire sempre l’accesso gratuito e non possono trasformarsi in lidi camuffati».

Il deputato ha inoltre annunciato che proseguirà l’attività di monitoraggio insieme alla Capitaneria di Porto e al Comune di Castellammare di Stabia, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali altre barriere abusive lungo il litorale.

La rimozione della cancellata segna dunque un passaggio importante per la spiaggia di Pozzano, mentre resta aperta la questione della regolarità della struttura e delle eventuali responsabilità.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Serie B, le designazioni della 9ª giornata: Chiffi per Pisa-Palermo, Allegretta all’esame del big match Juve Stabia-Hellas Verona
Articolo successivo
Napoli, chiude per due notti l’ingresso di Capodichino

LEGGI ANCHE

Napoli Città

Legambiente boccia Napoli: in difficoltà le città campane

Napoli è ultima in Italia per performance ambientali urbane. Il capoluogo campano occupa il 106° posto su 106 città nella classifica di Ecosistema Urbano...
Napoli Città

Napoli, chiude per due notti l’ingresso di Capodichino

Disagi alla circolazione in vista per gli automobilisti che devono raggiungere l'autostrada A1 Milano-Napoli. L'ingresso di Capodichino, sulla D02 Diramazione Capodichino, resterà chiuso per...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA