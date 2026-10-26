Castellammare, rimossa la cancellata sulla spiaggia di Pozzano

A Pozzano, a Castellammare di Stabia, è stata rimossa la cancellata che separava la spiaggia libera della Calcina dal tratto di arenile in concessione al Towers Hotel Stabia. Una vicenda che aveva suscitato numerose proteste tra i bagnanti e sulla quale era intervenuto più volte il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

La rimozione rappresenta un nuovo sviluppo della controversia sull’accessibilità del litorale, anche se resta da chiarire se il provvedimento sia definitivo e se la struttura fosse effettivamente abusiva.

Le parole di Borrelli

Il parlamentare ha accolto positivamente la notizia, sottolineando tuttavia la necessità di ulteriori chiarimenti da parte delle autorità competenti.

«La rimozione della cancellata, se definitiva e confermata dalle autorità competenti come abusiva, è un primo passo fondamentale e la dimostrazione che l’impegno costante ripaga».

Borrelli ha poi sollevato la questione delle conseguenze per i cittadini che, secondo quanto denunciato, avrebbero subito limitazioni nell’accesso alla spiaggia.

«Tuttavia, la vera domanda resta: chi risarcirà i cittadini per tutti gli anni in cui questo diritto è stato negato? Non ci fermeremo qui».

Le proteste dei bagnanti

La situazione della spiaggia della Calcina era finita al centro dell’attenzione durante l’estate, quando Borrelli aveva effettuato diversi sopralluoghi, documentati anche attraverso dirette streaming, in seguito alle ripetute segnalazioni dei bagnanti.

Le proteste riguardavano le condizioni di accesso alla spiaggia libera e la presenza della barriera che la divideva dall’area in concessione.

Il monitoraggio del litorale

In una nota congiunta con Lotito ed Elena Marini, rappresentante di Europa Verde a Castellammare di Stabia, Borrelli ha ribadito la necessità di garantire la libera fruizione delle spiagge pubbliche.

«Le spiagge libere attrezzate devono garantire sempre l’accesso gratuito e non possono trasformarsi in lidi camuffati».

Il deputato ha inoltre annunciato che proseguirà l’attività di monitoraggio insieme alla Capitaneria di Porto e al Comune di Castellammare di Stabia, con l’obiettivo di verificare la presenza di eventuali altre barriere abusive lungo il litorale.

La rimozione della cancellata segna dunque un passaggio importante per la spiaggia di Pozzano, mentre resta aperta la questione della regolarità della struttura e delle eventuali responsabilità.