HomeCalcio

Serie B: la presentazione della 9^ giornata

Salvatore Ciotta
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Nona giornata del campionato di Serie B da libro cuore per Pippo Inzaghi, che con il suo Palermo ritorna a Pisa squadra che è riuscito a portare in Serie A due stagioni or sono. Le partite del campionato cadetto avranno inizio domani alle ore 19 con l’anticipo tra un lanciatissimo Benevento ed un Catanzaro reduce dal tennistico 6-1 subito in casa dell’Ascoli che è costato la panchina a Gorgone, sostituito da Mignani. Sempre domani alle 20 l’Ascoli riceve la Sampdoria di D’Angelo che è parsa in ripresa a Bolzano nell’ultima giornata, l’Empoli sarà di scena a Cesena, il Modena di bomber Belotti è impegnato a Vicenza, con il programma che si chiude con Mantova-Cremonese,  PAdova-Sudtirol e Entella Avellino.

Mercoledì sera oltre a Pisa-Palermo, ci sarà il derby toscano tra Carrarese ed Arezzo, infine la Juve Stabia riceve un Verona che Baroni non riesce a far decollare.

Arbitri ed orari della 9^ giornata del campionato di Serie B:

BENEVENTO-CATANZARO (martedì 27 ottobre, ore 19:00)
Arbitro: Poli
Assistenti: Berti-Bianchini
IV: Mucera
VAR: Rutella
AVAR: Guida

ASCOLI-SAMPDORIA (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Mokhtar-Monaco
IV: Crezzini
VAR: Massimi
AVAR: Del Giovane

CESENA-EMPOLI (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Laudato-Russo
IV: Ferrieri Caputi
VAR: Baroni
AVAR: Dionisi

VICENZA-MODENA (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Vecchi-Garzelli
IV: Diop
VAR: Maggioni
AVAR: Meraviglia

MANTOVA-CREMONESE (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceolin-Laghezza
IV: Drigo
VAR: Paterna
AVAR: Giua

PADOVA-SÜDTIROL (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Bercigli-Gentile
IV: Calzavara
VAR: Pezzuto
AVAR: Prontera

VIRTUS ENTELLA-AVELLINO (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Rinaldi-Pistarelli
IV: Pacella
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo

PISA-PALERMO (mercoledì 28 ottobre, ore 19:00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Tegoni-Colaianni
IV: Arena
VAR: Di Paolo
AVAR: Cosso

CARRARESE-AREZZO (mercoledì 28 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Barone-Pedone
IV: Turrini
VAR: Prontera
AVAR: Maggioni

JUVE STABIA-HELLAS VERONA (mercoledì 28 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Zanellati-Chiavaroli
IV: Palmieri
VAR: Dionisi
AVAR: Paganessi

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Viktor Drago: il peso dell’eredità e la ricerca della propria redenzione
Articolo successivo
Stangata Allegri: il Napoli fa richiesta di accesso agli atti e prepara il ricorso

LEGGI ANCHE

Napoli Città

Legambiente boccia Napoli: in difficoltà le città campane

Napoli è ultima in Italia per performance ambientali urbane. Il capoluogo campano occupa il 106° posto su 106 città nella classifica di Ecosistema Urbano...
Napoli Città

Napoli, chiude per due notti l’ingresso di Capodichino

Disagi alla circolazione in vista per gli automobilisti che devono raggiungere l'autostrada A1 Milano-Napoli. L'ingresso di Capodichino, sulla D02 Diramazione Capodichino, resterà chiuso per...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA