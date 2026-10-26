Serie B: la presentazione della 9^ giornata

Nona giornata del campionato di Serie B da libro cuore per Pippo Inzaghi, che con il suo Palermo ritorna a Pisa squadra che è riuscito a portare in Serie A due stagioni or sono. Le partite del campionato cadetto avranno inizio domani alle ore 19 con l’anticipo tra un lanciatissimo Benevento ed un Catanzaro reduce dal tennistico 6-1 subito in casa dell’Ascoli che è costato la panchina a Gorgone, sostituito da Mignani. Sempre domani alle 20 l’Ascoli riceve la Sampdoria di D’Angelo che è parsa in ripresa a Bolzano nell’ultima giornata, l’Empoli sarà di scena a Cesena, il Modena di bomber Belotti è impegnato a Vicenza, con il programma che si chiude con Mantova-Cremonese, PAdova-Sudtirol e Entella Avellino.
Mercoledì sera oltre a Pisa-Palermo, ci sarà il derby toscano tra Carrarese ed Arezzo, infine la Juve Stabia riceve un Verona che Baroni non riesce a far decollare.
Arbitri ed orari della 9^ giornata del campionato di Serie B:
BENEVENTO-CATANZARO (martedì 27 ottobre, ore 19:00)
Arbitro: Poli
Assistenti: Berti-Bianchini
IV: Mucera
VAR: Rutella
AVAR: Guida
ASCOLI-SAMPDORIA (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Mokhtar-Monaco
IV: Crezzini
VAR: Massimi
AVAR: Del Giovane
CESENA-EMPOLI (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Perri
Assistenti: Laudato-Russo
IV: Ferrieri Caputi
VAR: Baroni
AVAR: Dionisi
VICENZA-MODENA (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Perenzoni
Assistenti: Vecchi-Garzelli
IV: Diop
VAR: Maggioni
AVAR: Meraviglia
MANTOVA-CREMONESE (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Ceolin-Laghezza
IV: Drigo
VAR: Paterna
AVAR: Giua
PADOVA-SÜDTIROL (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Mazzoni
Assistenti: Bercigli-Gentile
IV: Calzavara
VAR: Pezzuto
AVAR: Prontera
VIRTUS ENTELLA-AVELLINO (martedì 27 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Galipò
Assistenti: Rinaldi-Pistarelli
IV: Pacella
VAR: Volpi
AVAR: Di Vuolo
PISA-PALERMO (mercoledì 28 ottobre, ore 19:00)
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Tegoni-Colaianni
IV: Arena
VAR: Di Paolo
AVAR: Cosso
CARRARESE-AREZZO (mercoledì 28 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Di Loreto
Assistenti: Barone-Pedone
IV: Turrini
VAR: Prontera
AVAR: Maggioni
JUVE STABIA-HELLAS VERONA (mercoledì 28 ottobre, ore 20:00)
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Zanellati-Chiavaroli
IV: Palmieri
VAR: Dionisi
AVAR: Paganessi