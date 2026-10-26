Serie B: la presentazione della 9^ giornata

Nona giornata del campionato di Serie B da libro cuore per Pippo Inzaghi, che con il suo Palermo ritorna a Pisa squadra che è riuscito a portare in Serie A due stagioni or sono. Le partite del campionato cadetto avranno inizio domani alle ore 19 con l’anticipo tra un lanciatissimo Benevento ed un Catanzaro reduce dal tennistico 6-1 subito in casa dell’Ascoli che è costato la panchina a Gorgone, sostituito da Mignani. Sempre domani alle 20 l’Ascoli riceve la Sampdoria di D’Angelo che è parsa in ripresa a Bolzano nell’ultima giornata, l’Empoli sarà di scena a Cesena, il Modena di bomber Belotti è impegnato a Vicenza, con il programma che si chiude con Mantova-Cremonese, PAdova-Sudtirol e Entella Avellino.

Mercoledì sera oltre a Pisa-Palermo, ci sarà il derby toscano tra Carrarese ed Arezzo, infine la Juve Stabia riceve un Verona che Baroni non riesce a far decollare.

Arbitri ed orari della 9^ giornata del campionato di Serie B:

BENEVENTO-CATANZARO (martedì 27 ottobre, ore 19:00)

Arbitro: Poli

Assistenti: Berti-Bianchini

IV: Mucera

VAR: Rutella

AVAR: Guida

ASCOLI-SAMPDORIA (martedì 27 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Mokhtar-Monaco

IV: Crezzini

VAR: Massimi

AVAR: Del Giovane

CESENA-EMPOLI (martedì 27 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Perri

Assistenti: Laudato-Russo

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Baroni

AVAR: Dionisi

VICENZA-MODENA (martedì 27 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Vecchi-Garzelli

IV: Diop

VAR: Maggioni

AVAR: Meraviglia

MANTOVA-CREMONESE (martedì 27 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Ceolin-Laghezza

IV: Drigo

VAR: Paterna

AVAR: Giua

PADOVA-SÜDTIROL (martedì 27 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Mazzoni

Assistenti: Bercigli-Gentile

IV: Calzavara

VAR: Pezzuto

AVAR: Prontera

VIRTUS ENTELLA-AVELLINO (martedì 27 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Galipò

Assistenti: Rinaldi-Pistarelli

IV: Pacella

VAR: Volpi

AVAR: Di Vuolo

PISA-PALERMO (mercoledì 28 ottobre, ore 19:00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Tegoni-Colaianni

IV: Arena

VAR: Di Paolo

AVAR: Cosso

CARRARESE-AREZZO (mercoledì 28 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Di Loreto

Assistenti: Barone-Pedone

IV: Turrini

VAR: Prontera

AVAR: Maggioni

JUVE STABIA-HELLAS VERONA (mercoledì 28 ottobre, ore 20:00)

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Zanellati-Chiavaroli

IV: Palmieri

VAR: Dionisi

AVAR: Paganessi