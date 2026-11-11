Napoli, l’enigma Lorenzo Lucca: la crisi d’identità del bomber da due metri

L’inizio di stagione del Napoli non regala sorrisi, ma tra i singoli che faticano a trovare la giusta collocazione nel meccanismo azzurro spicca Lorenzo Lucca. Il centravanti arrivato dall’Udinese sta attraversando un momento particolarmente complicato, finendo a più riprese sotto la lente d’ingrandimento dei tifosi e degli addetti ai lavori per un rendimento al di sotto dei propri standard.

La statistica che pesa maggiormente sulla valutazione dell’attaccante piemontese è lo zero nella casella dei gol segnati nel campionato di Serie A 2026/2027. Impiegato spesso a gara in corso come mossa per scardinare le difese avversarie o far salire la squadra, Lucca non è ancora riuscito a lasciate l’impronta decisiva nelle partite di campionato e nelle coppe europee.

L’adattamento ai ritmi e alla pressione di un ambiente come quello napoletano sta richiedendo più tempo del previsto. Le caratteristiche fisiche di Lucca — oltre due metri d’altezza — richiedono un tipo di servimento costante dalle corsie esterne, un flusso che in questa fase di stagione il centrocampo azzurro fa fatica a garantire con continuità.

Il centravanti resta una risorsa importante nelle opzioni offensive, ma per invertire la rotta serviranno segnali concreti a partire dai prossimi impegni ufficiali.