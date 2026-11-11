Juve Stabia: Saná Fernandes e la fiammata che il Menti attende ancora

Nelle dinamiche del calcio moderno e della Serie B, i cambi a gara in corso rappresentano la risorsa chiave per spezzare l’equilibrio delle partite. Alla Juve Stabia, tuttavia, c’è un copione che nelle ultime uscite continua a sollevare interrogativi tra i tifosi gialloblù: la gestione di Saná Fernandes. L’ala classe 2006 di proprietà della Lazio, arrivata a Castellammare a titolo temporaneo con la maglia numero 77, viene chiamata sistematicamente dalla panchina nella ripresa per spaccare in due le difese avversarie, senza però riuscire finora a trovare la fiammata decisiva.

Minutaggio e impatto: l’analisi dei numeri

L’ingresso sul terreno di gioco dello Stadio Romeo Menti avviene quasi sempre secondo lo stesso rito: la chiamata dello staff tecnico a gara in corso, gli incitamenti del pubblico di casa e l’ingresso sul rettangolo verde. Tuttavia, il rendimento fatica a decollare:

Subentri costanti, nessun bonus: Nonostante la fiducia concessagli come primo cambio d’attacco, il bottino in Serie B dice ancora zero alla voce gol e zero agli assist.

Difficoltà nell’incidere: Dotato di spunto palla al piede e rapidità nello stretto, il talento portoghese fatica a convertire le sue giocate in conclusioni nello specchio o in occasioni da rete nitide.

Lettura dei momenti della gara: Nei minuti finali, quando l’agonismo aumenta, il classe 2006 soffre la fisicità dei difensori avversari, finendo spesso isolato sulla corsia o bloccato nel raddoppio di marcatura.

Lo staff e lo spogliatoio continuare a credere nel potenziale del giovane esterno arrivato dal vivaio biancoceleste. Per capovolgere l’inerzia di questa fase e conquistare l’affetto del pubblico stabiese, a Saná Fernandes servirà quella scintilla di rabbia e determinazione capace di accendere le notti del Romeo Menti.