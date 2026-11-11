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Napoli e Google rinnovano la partnership per la stagione 2026/27

Gianluca Apicella
Di Lorenzo
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La SSC Napoli ha annunciato il rinnovo della partnership con Google, che si conferma Official AI and Smartphone Partner del Club anche per la stagione calcistica 2026/27. Al centro della collaborazione ci sono ancora una volta Google Gemini e Google Pixel, un abbinamento tecnologico pensato per fondere la passione per il calcio con le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Un legame che si rinnova e si amplia

Dopo il successo delle iniziative lanciate nella passata stagione — tra cui le creazioni artistiche ispirate alla tradizione del presepe napoletano, i monumenti cittadini colorati d’azzurro e la challenge #CantaConGemini andata in scena allo Stadio Diego Armando Maradona — la collaborazione compie un ulteriore salto di qualità.

L’obiettivo resta quello di esplorare in modo pionieristico l’incontro tra sport, creatività e tecnologia, offrendo alla community azzurra globale modalità di interazione sempre più immersive e personalizzate.

Le novità per i tifosi e la squadra

Il progetto per la stagione 2026/27 vedrà nuovamente protagonisti i calciatori del Napoli, impegnati in contenuti originali pensati per valorizzare le funzioni avanzate degli smartphone Google Pixel e l’intelligenza artificiale di Google Gemini.

Tra le principali novità introdotte per i tifosi spiccano:

  • Gemini Live: la possibilità di interagire in modo naturale e vocale con l’assistente IA.

  • Ricerca visiva in tempo reale: strumenti avanzati per vivere l’esperienza calcistica da una prospettiva digitale e immediata.

  • Creazione audio con Lyria: l’opportunità per i sostenitori di dare sfogo alla propria vena creativa componendo tracce audio e cori personalizzati per la squadra.

Con queste iniziative, la SSC Napoli e Google puntano a portare l’ecosistema Pixel e le potenzialità di Gemini direttamente nella quotidianità dei tifosi, offrendo nuovi strumenti per condividere e celebrare il legame con i colori azzurri.

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