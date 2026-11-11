Colpo in corsia per la Gelbison: ufficiale l’arrivo dell’esperto Giuseppe Nicolao

Importante innesto di esperienza e qualità per la Gelbison, che ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo del calciatore Giuseppe Nicolao. L’esterno sinistro si unisce subito al gruppo rossoblù ed è già a completa disposizione dello staff tecnico.

Il profilo: duttilità e settore giovanile di livello

Nato a Nocera Inferiore il 5 marzo 1994, Nicolao è un profilo di grande versatilità tattica, in grado di interpretare al meglio sia il ruolo di terzino sinistro sia quello di quinto di centrocampo a tutta fascia. Il suo percorso calcistico è iniziato nel settore giovanile del Napoli, dove ha svolto tutta la trafila fino alla Primavera, guadagnandosi anche le chiamate con le Nazionali giovanili italiane (Under 17, Under 19 e Under 20).

Oltre 300 presenze tra i professionisti

Nel corso della sua carriera, l’esterno campano ha collezionato oltre 300 presenze nei campionati italiani, accumulando un bagaglio d’esperienza notevole tra Serie B, Serie C e Serie D. Dopo l’esordio tra i professionisti con la Virtus Lanciano, ha vestito maglie di club prestigiosi come Alessandria, Ancona, Latina, Foggia, Gubbio, Turris, Audace Cerignola e Team Altamura.

Attivo nella prima parte di questa stagione con la Fidelis Andria (dove si era trasferito lo scorso luglio), Nicolao si sposta ora alla Gelbison per alzare il livello qualitativo della rosa. La società rossoblù gli ha rivolto un caloroso benvenuto, augurandogli una parentesi ricca di soddisfazioni personali e di squadra.