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Paganese, ufficiale la separazione da mister Raffaele Novelli: c’è la risoluzione consensuale

Gianluca Apicella
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Si interrompe di comune accordo il legame tra la Paganese Calcio 1926 e l’allenatore Raffaele Novelli. Il club azzurrostellato ha ufficializzato il raggiungimento dell’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo con il tecnico.

Il comunicato e i ringraziamenti della società

La società ha voluto salutare l’ormai ex allenatore esprimendo un profondo e caloroso ringraziamento per l’operato svolto in panchina, sottolineando la professionalità, la dedizione e la passione profuse sia nel corso della passata stagione sia nei mesi più recenti di questo campionato.

Nel messaggio d’addio, la Paganese ha sottolineato il valore dell’impegno quotidiano e del contributo offerto con competenza al cammino azzurrostellato, augurando a mister Raffaele Novelli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, sia sotto il profilo umano che professionalmente.

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