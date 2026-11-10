Real Aversa 1925, svolta in panchina: Gaetano Iannini è il nuovo allenatore

La Real Aversa 1925 ha ufficialmente affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gaetano Iannini. Il tecnico napoletano, nato nel 1983, ha già preso contatto con il gruppo e guidato il suo primo allenamento sul terreno dello stadio “Augusto Bisceglia” di Aversa, dando il via al suo nuovo capitolo in maglia granata.

Il profilo: dalla carriera in campo alla panchina

Iannini vanta una lunga ed esperta carriera maturata tra i professionisti e i dilettanti. Da centrocampista ha indossato maglie storiche del calcio italiano, tra cui quelle di Nocerina, Matera, Cavese, Gela, Casale, L’Aquila, Audace Cerignola e Fidelis Andria.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal settore giovanile della Cavese, dove ha guidato l’Under 17 e la Primavera, conquistando nella stagione 2023/2024 la finale del Campionato Nazionale Juniores. Successivamente ha accumulato esperienza in Serie D al timone di Fasano e Francavilla, oltre alla parentesi sulla panchina della Real Acerrana.

Obiettivo prosieguo di stagione

La società del presidente ripone massima fiducia nelle competenze di mister Iannini, puntando sulla sua profonda conoscenza della categoria e sulla sua determinazione per guidare la squadra nelle prossime sfide di campionato. La Real Aversa 1925 ha rivolto al nuovo allenatore un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.