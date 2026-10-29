Nardò, rinforzo sulla corsia mancina: c’è la firma dell’ex Juve Stabia Dell’Orfanello

L’A.C. Nardò cala il colpo sulla fascia e rinforza il reparto arretrato: Ugo Dell’Orfanello è ufficialmente un nuovo calciatore granata.

Nato a Rio de Janeiro nel 2000 ma con cittadinanza italiana, Dell’Orfanello è un laterale sinistro moderno che fa della corsa, dell’affidabilità tattica e della qualità tecnica le sue armi migliori. Un innesto di spessore fortemente voluto dalla società per innalzare il livello della rosa, garantendo solidità in fase di copertura e una spiccata propensione a spingere e accompagnare la manovra offensiva sulla corsia mancina.

Le prime parole in granata

Accolto dall’entusiasmo della piazza, il neo-acquisto non ha nascosto la propria carica emotiva per l’inizio di questa nuova avventura:

“Sono estremamente felice e orgoglioso di indossare questa maglia e di far parte di un club dalla storia così importante. Arrivo a Nardò con una carica e una determinazione totali: non vedo l’ora di scendere in campo, mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni e dare tutto per questi colori e per questa città. Lotteremo insieme per raggiungere i nostri obiettivi”.

Con l’arrivo dell’italo-brasiliano, il Nardò aggiunge freschezza ed energia al proprio scacchiere, pronto a dar battaglia nel prosieguo del campionato.