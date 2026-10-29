Incontro a Castellammare: ecco le borse di studio per la scuola all’estero 2027/2028

Un trimestre scolastico in Europa, ospitati da una famiglia locale e con le spese coperte da una borsa di studio. È l’opportunità che sarà illustrata venerdì 30 ottobre 2026, alle ore 18:30, a Castellammare di Stabia, durante un incontro informativo organizzato da Intercultura e rivolto agli studenti e alle famiglie del territorio.

L’appuntamento si terrà presso il Circolo della Legalità e sarà dedicato ai programmi scolastici all’estero previsti dal bando 2027/2028, con particolare attenzione alle borse di studio disponibili per gli studenti campani.

Quattro borse per la Campania

Tra le opportunità presentate figurano quattro borse di studio del progetto A Scuola in Europa: Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca, promosso per il sesto anno consecutivo da Fondazione Pesenti ETS e UniCredit Foundation ETS, in collaborazione con Intercultura APS.

L’iniziativa è destinata agli studenti meritevoli residenti in Campania che frequentano la terza classe degli istituti tecnici e professionali negli indirizzi previsti dal bando.

Per gli istituti tecnici sono ammessi gli indirizzi Agrario, Agroalimentare e Agroindustria, Informatica e Telecomunicazioni e Turismo. Per gli istituti professionali, invece, Agricoltura e sviluppo rurale ed Enogastronomia e ospitalità alberghiera.

I vincitori partiranno nell’estate 2027 per trascorrere tre mesi all’estero, frequentando una scuola e vivendo presso una famiglia ospitante.

Le destinazioni previste sono Belgio fiammingo, Francia, Lettonia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Serbia, Turchia e Ungheria.

Le esperienze degli studenti

A raccontare il valore di questa opportunità sono anche alcuni ragazzi campani che stanno già frequentando un periodo scolastico all’estero.

Chiara G., 17 anni, di Casagiove, studentessa dell’istituto alberghiero Ferraris, si trova attualmente a Kayseri, in Turchia. La giovane racconta di aver affrontato le difficoltà legate all’apprendimento delle lingue, anche dopo aver scoperto di essere dislessica.

«Credo fermamente che sia molto meglio buttarsi e scoprire come andrà, piuttosto che rinunciare», spiega, sottolineando come l’esperienza le stia trasmettendo maggiore fiducia nelle proprie capacità.

Francesco Pio C., di Ponticelli, studente dell’indirizzo turistico dell’ISIS Archimede, sta invece vivendo il suo trimestre a Tournan-en-Brie, in Francia.

«Vivere all’estero mi sta insegnando ad affrontare situazioni nuove e a cavarmela da solo», racconta, invitando i coetanei a non avere paura di mettersi alla prova.

Dalla Francia arriva anche la testimonianza di Iris P., studentessa avellinese dell’Istituto Alberghiero Manlio Rossi-Doria, attualmente ad Auxerre.

«Non aspettate di non avere più paura per partire. Abbiate il coraggio di farlo anche con la paura», è il suo messaggio agli studenti interessati.

Requisiti e scadenze

Per partecipare alla selezione sono richiesti un ISEE familiare non superiore a 40.000 euro e una media scolastica di almeno 7/10 negli ultimi due anni.

Le borse di studio coprono integralmente i costi di selezione, formazione prima della partenza, viaggio aereo, ospitalità, frequenza scolastica, assicurazione e assistenza dei volontari.

Al rientro, il periodo trascorso all’estero potrà essere riconosciuto dal Consiglio di Classe ai fini dei crediti formativi e delle ore valide per la Formazione Scuola-Lavoro.

Le candidature dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2026 attraverso il portale Intercultura – Iscrizioni, selezionando il progetto A Scuola in Europa Fondazione Pesenti UniCredit Foundation.

La graduatoria definitiva sarà comunicata entro febbraio 2027.

L’incontro a Castellammare

Durante l’appuntamento del 30 ottobre saranno illustrate le modalità di partecipazione, le opportunità offerte dal nuovo bando e le caratteristiche dei programmi scolastici internazionali.

È previsto anche un webinar informativo nazionale sulle borse di studio, indicato per il 5 novembre 2026, con informazioni disponibili sul sito di Intercultura.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per gli studenti campani interessati a conoscere da vicino un percorso formativo che permette di confrontarsi con nuove lingue, culture e sistemi scolastici.