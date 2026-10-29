HomeCalcio

Un rinforzo di qualità ed equilibrio: il Città di Gragnano si assicura Umberto Otranto

Gianluca Apicella
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Colpo di spessore per il centrocampo del Città di Gragnano, che annuncia ufficialmente l’ingaggio di Umberto Otranto. Il regista partenopeo si lega al club gialloblù portando in dote un bagaglio tecnico di assoluto valore e un’esperienza matura maturata tra professionisti e calcio dilettantistico nazionale e regionale.

Il profilo: dal vivaio azzurro ai campionati nazionali

Nato a Napoli il 30 maggio 1998, Otranto è cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Napoli, prima di intraprendere un percorso tra i grandi che lo ha visto indossare maglie importanti come quelle di Viterbese e Fermana in Serie C, oltre alle esperienze con Giugliano, Sessana, Puglianello e Boys Caivanese.

Nella nota di presentazione, la dirigenza gragnanese ha sottolineato come il nuovo innesto rappresenti il profilo perfetto per dare geometria al centrocampo: un giocatore capace di “partecipare attivamente alla costruzione della manovra, garantire equilibrio alla squadra e gestire con personalità i tempi del possesso palla”.

L’uomo dietro il calciatore: famiglia, ricordi e scaramanzia

Nel ritratto intimo tracciato dal club, emerge anche l’aspetto umano del nuovo acquisto. La famiglia rappresenta da sempre la sua roccia, fonte inesauribile di forza e serenità, affiancata dalla fidanzata, compagna preziosa nella condivisione di sacrifici, gioie e difficoltà quotidiane del mestiere. Un pensiero speciale ed emozionante è rivolto alla nonna scomparsa, la cui memoria rimane una guida costante nei momenti più significativi della sua vita e della sua carriera. Il Gragnano ha inoltre rivelato un curioso retroscena, raccontando come il regista sia accompagnato da un particolare rito scaramantico prima di scendere in campo.

Saluti in casa gialloblù

Parallelamente al benvenuto per Otranto, la società ha voluto esprimere un sincero ringraziamento ai calciatori Stany Malafronte, Vittorio Inserra e Gennaro Marasco per il percorso condiviso, l’impegno profuso e il contributo professionale e umano offerto al gruppo nel corso della loro militanza a Gragnano.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Napoli, lavori in via Caravaggio: cambia la viabilità fino al 4 dicembre
Articolo successivo
Scontri Puteolana-Portici, 11 Daspo fino a 10 anni

LEGGI ANCHE

Castellammare di Stabia

Incontro a Castellammare: ecco le borse di studio per la scuola all’estero 2027/2028

Un trimestre scolastico in Europa, ospitati da una famiglia locale e con le spese coperte da una borsa di studio. È l'opportunità che sarà...
Calcio

Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona 0-1: il tabellino del match e il dato spettatori

Un gol nei minuti finali condanna la Juve Stabia al termine di una gara equilibrata e combattuta. Al "Menti", davanti a quasi 4.000 spettatori,...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA