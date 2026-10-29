Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona 0-1: il tabellino del match e il dato spettatori

Un gol nei minuti finali condanna la Juve Stabia al termine di una gara equilibrata e combattuta. Al “Menti”, davanti a quasi 4.000 spettatori, l’Hellas Verona trova la zampata decisiva all’87’ con Harroui, portando via tre punti pesantissimi. Di seguito il tabellino completo del match e il dato sui presenti sugli spalti.
SERIE BKT | Juve Stabia – Hellas Verona 0-1
JUVE STABIA: Vukovic; Maggioni, Baldi, Bellich, Douglas; Artioli, Sandrucci (13′ pt Patané), Pierobon (43′ st Kumi); Battistella (19′ st Karic), Di Nardo (19′ st Candellone), Sibilli (44′ st Fernandes).
A disposizione: Bettella, Boer, Buglio, Gallea, Perin, Piscopo, Ricciardi.
Allenatore: De Giorgio.
HELLAS VERONA: Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese; Iannoni (36′ st Le Borgne), Bernede; Sezonienko (45’+2 st Dawidowicz), Livramento (36′ st Harroui), Ekuban (27′ st Mosquera); Mulattieri (27′ st Sarr).
A disposizione: Akale, Borghi, Calabrese, Cham, Kastanos, Leali, Tagne.
Allenatore: Baroni.
MARCATORI: 42′ st Harroui (V).
NOTE
Ammoniti: Edmundsson (V).
Recupero: 1’ pt; 3’ st.
Spettatori: 3.857
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (Sezione di Molfetta)
Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno) – Luca Chiavaroli (Pescara)
Quarto Ufficiale: Andrea Palmieri
VAR: Federico Dionisi
AVAR: Giacomo Paganessi