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Serie B, Juve Stabia-Hellas Verona 0-1: il tabellino del match e il dato spettatori

Gianluca Apicella
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Un gol nei minuti finali condanna la Juve Stabia al termine di una gara equilibrata e combattuta. Al “Menti”, davanti a quasi 4.000 spettatori, l’Hellas Verona trova la zampata decisiva all’87’ con Harroui, portando via tre punti pesantissimi. Di seguito il tabellino completo del match e il dato sui presenti sugli spalti.

SERIE BKT | Juve Stabia – Hellas Verona 0-1

JUVE STABIA: Vukovic; Maggioni, Baldi, Bellich, Douglas; Artioli, Sandrucci (13′ pt Patané), Pierobon (43′ st Kumi); Battistella (19′ st Karic), Di Nardo (19′ st Candellone), Sibilli (44′ st Fernandes).

A disposizione: Bettella, Boer, Buglio, Gallea, Perin, Piscopo, Ricciardi.

Allenatore: De Giorgio.

HELLAS VERONA: Perilli; Zappa, Slotsager, Edmundsson, Frese; Iannoni (36′ st Le Borgne), Bernede; Sezonienko (45’+2 st Dawidowicz), Livramento (36′ st Harroui), Ekuban (27′ st Mosquera); Mulattieri (27′ st Sarr).

A disposizione: Akale, Borghi, Calabrese, Cham, Kastanos, Leali, Tagne.

Allenatore: Baroni.

MARCATORI: 42′ st Harroui (V).

NOTE

  • Ammoniti: Edmundsson (V).

  • Recupero: 1’ pt; 3’ st.

  • Spettatori: 3.857

SQUADRA ARBITRALE

  • Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (Sezione di Molfetta)

  • Assistenti: Glauco Zanellati (Seregno) – Luca Chiavaroli (Pescara)

  • Quarto Ufficiale: Andrea Palmieri

  • VAR: Federico Dionisi

  • AVAR: Giacomo Paganessi

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