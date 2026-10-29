Napoli, lavori in via Caravaggio: cambia la viabilità fino al 4 dicembre

Nuove modifiche alla circolazione a Napoli, dove dal 2 novembre al 4 dicembre 2026 via Michelangelo da Caravaggio sarà interessata da lavori che comporteranno limitazioni al traffico e alla sosta.
Il Comune ha disposto l’istituzione del senso unico alternato in diversi tratti della strada, con interventi suddivisi in due fasi. Previsti anche divieti di parcheggio e, nella seconda parte dei lavori, lo spostamento temporaneo di alcune fermate degli autobus.
Prima fase dal 2 novembre
Dal 2 al 13 novembre, esclusivamente nei giorni feriali e nella fascia oraria 8:00-17:00, saranno effettuati lavori a cura di Italgas S.p.A.
Le limitazioni riguarderanno i tratti di via Michelangelo da Caravaggio compresi tra l’incrocio con via Consalvo e la cabina di e-distribuzione nei pressi del civico 214, oltre al segmento che va dal civico 71 fino all’intersezione con via Manzoni.
Nei punti interessati dall’avanzamento del cantiere saranno istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.
Seconda fase fino a dicembre
Dal 16 novembre al 4 dicembre, esclusi i giorni prefestivi e festivi, gli interventi proseguiranno a cura di e-distribuzione S.p.A.
Il cantiere interesserà il tratto compreso tra il civico 214 e il fronte del civico 71, procedendo per segmenti successivi della lunghezza di 30 metri.
Anche in questa fase saranno applicati il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, limitatamente alle aree occupate dai lavori.
Cambiano anche le fermate bus
Durante la seconda fase, dal 16 novembre al 4 dicembre, saranno temporaneamente sospese le fermate degli autobussituate nei tratti interessati dal cantiere.
Le fermate verranno ricollocate prima e dopo le aree di intervento, per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico.
Le modifiche alla viabilità saranno applicate progressivamente, seguendo l’avanzamento dei lavori lungo via Michelangelo da Caravaggio.