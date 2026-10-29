Giugliano, panchina affidata a Massimo Agovino: fino al 2027 per il grande ritorno

Il Giugliano Calcio 1928 riparte dal passato per costruire il futuro. La società ha comunicato ufficialmente di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Massimo Agovino, che firma un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2027.

Un gradito ritorno nel segno dei ricordi più belli

Per mister Agovino si tratta di un vero e proprio “secondo atto” a Giugliano. Il tecnico è una figura legata a doppio filo a una delle pagine recenti più esaltanti del club: già alla guida dei tigrotti nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, Agovino fu l’artefice principale del trionfo nel campionato di Eccellenza con la conseguente promozione in Serie D, dove l’anno successivo riuscì persino a conquistare un prestigioso terzo posto in classifica.

Un matrimonio felice che la dirigenza ha voluto riproporre per dare una scossa all’ambiente, puntando su un profilo di grande esperienza, carisma e profonda conoscenza della piazza.

Lo staff tecnico

Insieme all’arrivo del primo allenatore, la società ha definito i quadri dello staff che comporrà il gruppo di lavoro in panchina:

Luca Tulino : ricoprirà l’incarico di allenatore in seconda al fianco di Agovino.

Mario Annunziata: nuovo innesto nel ruolo di collaboratore tecnico.

Dalla società sono arrivati i consueti auguri di buon lavoro: “La società rivolge a mister Agovino un caloroso bentornato e a Mario Annunziata il proprio benvenuto, con l’augurio di raggiungere insieme tutti gli obiettivi prefissati”.

I tifosi gialloblù riabbracciano così un tecnico mai dimenticato, pronti a ripartire con entusiasmo verso i traguardi della stagione.