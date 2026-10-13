Nocerina scelto il successore di Zeman

Calciomercato Gaetano Iannini è il nuovo allenatore dei Molossi. Il comunicato stampa ufficiale del club rossonero

La Nocerina 1910 comunica di aver affidato a Gaetano Iannini la guida tecnica della Prima Squadra.

Nato a Napoli il 17 agosto 1983, Iannini vanta una lunga esperienza nel calcio italiano, prima da centrocampista e successivamente da allenatore.

Il suo nome è già legato ai colori rossoneri: da calciatore ha vestito la maglia della Nocerina nella stagione 2009/2010, in Lega Pro, tornando poi a indossarla nel 2019, in Serie D. Due esperienze che gli hanno permesso di conoscere da vicino l’ambiente rossonero.

Nel corso della carriera da calciatore ha militato in diverse società, tra cui Gela, Casale, L’Aquila, Matera, Cavese, Audace Cerignola e Fidelis Andria.

Conclusa l’attività agonistica, ha intrapreso il percorso in panchina nel settore giovanile della Cavese, guidando anche la formazione Primavera fino alla finale del Campionato Nazionale Juniores nella stagione 2023/2024. Successivamente ha allenato in Serie D il Fasano, il Francavilla nella stagione 2025/2026 e, nel giugno 2026, è stato annunciato alla guida della Real Acerrana.

La Società affida a mister Iannini la guida tecnica della Prima Squadra, con l’auspicio che possa mettere a disposizione del gruppo la propria esperienza, le proprie competenze e la conoscenza di una categoria impegnativa.

La Nocerina 1910, dà il benvenuto a Mister Gaetano Iannini e gli augura buon lavoro alla guida dei Molossi.