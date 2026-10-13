Emergenza idrica a Lettere, autobotti e Protezione Civile in azione: cosa sta succedendo

La sindaca Anna Amendola sta aggiornando la cittadinanza sull’evoluzione della situazione e ha predisposto, con il supporto della Protezione Civile, un servizio di approvvigionamento idrico temporaneo.
Trasformatore bruciato a San Nicola
Secondo gli aggiornamenti comunicati dalla prima cittadina, il problema riguarda un trasformatore dell’impianto Gori di San Nicola, andato bruciato.
I tecnici sono intervenuti per affrontare il guasto, ma la movimentazione del macchinario risulta particolarmente complessa a causa del suo peso.
Per questo motivo, si sta valutando anche l’impiego di un elicottero o di altri mezzi speciali per consentire il trasporto dell’apparecchiatura.
I lavori proseguiranno nelle prossime ore, senza che sia stato ancora indicato un orario preciso per il ripristino definitivo del servizio.
Autobotti e Protezione Civile
Per ridurre i disagi, il Comune ha organizzato alcuni punti di rifornimento d’acqua.
In piazzetta Orsano è presente un’autobotte operativa a disposizione dei cittadini.
Nella zona Seminario, invece, è intervenuta la Protezione Civile con un modulo idrico per garantire assistenza ai residenti. Alcune famiglie hanno infatti segnalato di non aver ricevuto acqua neppure a bassa pressione.
L’amministrazione ha inoltre richiesto agli operatori Gori un intervento specifico per assicurare un approvvigionamento temporaneo anche in quest’area.
Ripristino ancora senza orario
In attesa della riparazione, è prevista la riapertura delle scorte idriche per consentire una nuova distribuzione temporanea non appena possibile.
La sindaca Anna Amendola ha assicurato che il Comune, insieme alla Protezione Civile, continuerà a monitorare l’emergenza e ad aggiornare la popolazione.
Resta al momento incerta la durata dell’interruzione, legata alla complessità dell’intervento necessario sull’impianto.