Emergenza idrica a Lettere, autobotti e Protezione Civile in azione: cosa sta succedendo

Disagi per i residenti di Lettere, dove un grave guasto all’impianto Gori di San Nicola ha provocato un’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile che si protrae da diverse ore. A causare l’emergenza è stato il danneggiamento di un trasformatore, la cui sostituzione presenta difficoltà tecniche e logistiche.

La sindaca Anna Amendola sta aggiornando la cittadinanza sull’evoluzione della situazione e ha predisposto, con il supporto della Protezione Civile, un servizio di approvvigionamento idrico temporaneo. Trasformatore bruciato a San Nicola Secondo gli aggiornamenti comunicati dalla prima cittadina, il problema riguarda un trasformatore dell’impianto Gori di San Nicola, andato bruciato. I tecnici sono intervenuti per affrontare il guasto, ma la movimentazione del macchinario risulta particolarmente complessa a causa del suo peso. Per questo motivo, si sta valutando anche l’impiego di un elicottero o di altri mezzi speciali per consentire il trasporto dell’apparecchiatura. I lavori proseguiranno nelle prossime ore, senza che sia stato ancora indicato un orario preciso per il ripristino definitivo del servizio. Autobotti e Protezione Civile Per ridurre i disagi, il Comune ha organizzato alcuni punti di rifornimento d’acqua. In piazzetta Orsano è presente un’autobotte operativa a disposizione dei cittadini. Nella zona Seminario, invece, è intervenuta la Protezione Civile con un modulo idrico per garantire assistenza ai residenti. Alcune famiglie hanno infatti segnalato di non aver ricevuto acqua neppure a bassa pressione. L’amministrazione ha inoltre richiesto agli operatori Gori un intervento specifico per assicurare un approvvigionamento temporaneo anche in quest’area. Ripristino ancora senza orario In attesa della riparazione, è prevista la riapertura delle scorte idriche per consentire una nuova distribuzione temporanea non appena possibile. La sindaca Anna Amendola ha assicurato che il Comune, insieme alla Protezione Civile, continuerà a monitorare l’emergenza e ad aggiornare la popolazione. Resta al momento incerta la durata dell’interruzione, legata alla complessità dell’intervento necessario sull’impianto.