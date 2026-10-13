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Emergenza idrica a Lettere, autobotti e Protezione Civile in azione: cosa sta succedendo

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Disagi per i residenti di Lettere, dove un grave guasto all’impianto Gori di San Nicola ha provocato un’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile che si protrae da diverse ore. A causare l’emergenza è stato il danneggiamento di un trasformatore, la cui sostituzione presenta difficoltà tecniche e logistiche.

La sindaca Anna Amendola sta aggiornando la cittadinanza sull’evoluzione della situazione e ha predisposto, con il supporto della Protezione Civile, un servizio di approvvigionamento idrico temporaneo.

Trasformatore bruciato a San Nicola

Secondo gli aggiornamenti comunicati dalla prima cittadina, il problema riguarda un trasformatore dell’impianto Gori di San Nicola, andato bruciato.

I tecnici sono intervenuti per affrontare il guasto, ma la movimentazione del macchinario risulta particolarmente complessa a causa del suo peso.

Per questo motivo, si sta valutando anche l’impiego di un elicottero o di altri mezzi speciali per consentire il trasporto dell’apparecchiatura.

I lavori proseguiranno nelle prossime ore, senza che sia stato ancora indicato un orario preciso per il ripristino definitivo del servizio.

Autobotti e Protezione Civile

Per ridurre i disagi, il Comune ha organizzato alcuni punti di rifornimento d’acqua.

In piazzetta Orsano è presente un’autobotte operativa a disposizione dei cittadini.

Nella zona Seminario, invece, è intervenuta la Protezione Civile con un modulo idrico per garantire assistenza ai residenti. Alcune famiglie hanno infatti segnalato di non aver ricevuto acqua neppure a bassa pressione.

L’amministrazione ha inoltre richiesto agli operatori Gori un intervento specifico per assicurare un approvvigionamento temporaneo anche in quest’area.

Ripristino ancora senza orario

In attesa della riparazione, è prevista la riapertura delle scorte idriche per consentire una nuova distribuzione temporanea non appena possibile.

La sindaca Anna Amendola ha assicurato che il Comune, insieme alla Protezione Civile, continuerà a monitorare l’emergenza e ad aggiornare la popolazione.

Resta al momento incerta la durata dell’interruzione, legata alla complessità dell’intervento necessario sull’impianto.

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