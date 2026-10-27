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Notte da leoni al “Romeo Menti”: la Juve Stabia lancia la sfida all’Hellas Verona

Gianluca Apicella
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C’è un’atmosfera diversa quando al Romeo Menti si accendono i riflettori delle grandi occasioni. Il primo turno infrasettimanale della stagione propone un piatto forte che profuma di alta quota e agonismo puro: mercoledì 28 ottobre, alle ore 20:00, la Juve Stabia ospita l’Hellas Verona nel match clou della nona giornata di Serie BKT.

Un incrocio di spessore tra due piazze calorose, pronte a battagliare su ogni pallone. Per la formazione campana la sfida contro gli scaligeri rappresenta il test di maturità definitivo: sfruttare il fattore campo e l’energia trascinante delle proprie tribune per imporre ritmo, intensità e temperamento. D’altro canto, il Verona scende a Castellammare forte di una rosa costruita per la categoria e determinata a strappare il bottino pieno in una delle trasferte più ostiche dell’intero campionato.

Chiavi tattiche e bollettino dal campo

  • La carica delle Vespe: La squadra di casa punta tutto su aggressione alta e ripartenze fulminee. Il prato sintetico del Menti ha spesso trasformato l’impianto stabiese in una trappola per le big, e l’obiettivo sarà far sentire fin dai primi minuti la pressione fisica e ambientale.

  • La risposta scaligera: L’Hellas punterà sulla qualità dei singoli e sulla gestione della manovra, cercando di disinnescare l’entusiasmo dei campani rallentando i ritmi e sfruttando le palle inattive.

I dettagli del match

  • Incontro: Juve Stabia – Hellas Verona (9ª Giornata Serie BKT)

  • Data e Orario: Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:00

  • Stadio: Romeo Menti, Castellammare di Stabia (NA)

  • Direzione di gara: Arbitro Allegretta, assistiti da Zanellati e Chiavaroli (IV: Palmieri A. | VAR: Dionisi, AVAR: Paganessi).

Le premesse ci sono tutte: novanta minuti di pura adrenalina dove non sono ammessi cali di concentrazione. Castellammare si prepara alla notte più calda del suo autunno calcistico.

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