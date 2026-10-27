Tifoso del Portici gravissimo dopo l’aggressione a Pozzuoli: quattro arresti, tra cui un 16enne

Quattro tifosi della Puteolana sono stati arrestati nell’ambito delle indagini sulla violenta aggressione avvenuta a Pozzuoli al termine della partita di Eccellenza tra Puteolana e Portici. Tra loro figura anche il giovane ritenuto responsabile del colpo alla testa che ha ferito gravemente il 34enne tifoso del Portici, ancora ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.

Le accuse contestate a vario titolo sono rissa aggravata e lesioni gravissime. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli insieme alla Polizia di Stato, attraverso la procedura della flagranza differita.

Quattro arresti dopo la partita

L’operazione rappresenta la prima applicazione in Italia delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge entrato in vigore pochi giorni fa, dopo i fatti di Milano.

Tra i quattro arrestati ci sono giovani nati tra il 2007 e il 2009. Uno di loro, classe 2007, è ritenuto responsabile del colpo inferto alla testa del tifoso del Portici, presumibilmente con una mazza da baseball o una spranga.

Il giovane, accusato di lesioni gravissime, non è stato trasferito in carcere perché ritenuto incompatibile con il regime carcerario.

Gli altri tre arrestati devono rispondere dell’accusa di rissa aggravata.

Le immagini al vaglio

Un ruolo importante nelle indagini è stato svolto dalle immagini esaminate dai carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, impegnati nella ricostruzione degli scontri avvenuti dopo l’incontro di calcio.

Il giovane sospettato di aver inferto il colpo più grave avrebbe inoltre ammesso di aver partecipato alla rissa o all’aggressione.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Claudio Siracusa, del pool specializzato nei reati da stadio. Alle attività investigative partecipano anche gli agenti del commissariato di Pozzuoli e della Digos.

La posizione di altre persone è tuttora al vaglio degli investigatori.

Gravissime le condizioni del tifoso

Resta particolarmente delicato il quadro clinico del tifoso colpito, ricoverato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dopo aver riportato un grave trauma cranico.

Secondo il bollettino sanitario, il 34enne è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico d’urgenza.

Attualmente il paziente si trova in sedazione profonda ed è seguito dal personale della rianimazione dedicata alla neurochirurgia.

Le sue condizioni vengono definite gravissime, ma stabili. L’evoluzione della lesione viene controllata attraverso esami Tac effettuati a intervalli regolari.

Proseguono intanto le indagini per chiarire le responsabilità individuali nell’aggressione e ricostruire quanto accaduto al termine della partita.