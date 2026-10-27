L’uomo dei goal pesanti: Bellich fulmina la Cremonese e firma l’ennesima impresa

Non fa più notizia, eppure continua a lasciare a bocca aperta. Marco Bellich si conferma l’incubo delle difese avversarie e l’arma in più della Juve Stabia. A Cremona, contro un avversario d’alta quota, il difensore col vizio del gol ha firmato l’ennesimo capolavoro della sua carriera, regalando tre punti d’oro alla squadra di Castellammare di Stabia.

La magia al 24′: una perla d’autore

Minuto ventiquattro dello Stadio Zini. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben calibrato, la palla sfila in area di rigore dove s’avventa Bellich. Quello che segue è un gesto tecnico di rara bellezza: una vera e propria magia balistica che fulmina l’incolpevole Fulignati e sblocca il match.

Un gol pesante come un macigno, nato dal talento e dall’istinto di chi, pur giocando nel cuore della difesa, sa muoversi e colpire come un attaccante di razza.

Il difensore col vizietto del goal: una garanzia costante

Per Bellich un graffio decisivo non è un caso isolato, ma una dolcissima abitudine. Puntuale come un orologio svizzero, anche in questo campionato il centrale classe ’99 firma la sua marcatura pesante da tre punti.

La sua capacità di staccare nei momenti chiave e di farsi trovare pronto sulle palle inattive rende la Juve Stabia una squadra micidiale e mai domabile.

Tre punti d’oro a Cremona

Il successo conquistato a Cremona porta a casa il massimo con il minimo scarto, grazie a una prestazione di grande solidità difensiva e spirito di gruppo. Le Vespe continuano a volare e a sognare in grande, guidate da una squadra affamata e da un difensore goleador che non smette mai di stupire.