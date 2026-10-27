Creed – Nato per combattere, lo spin-off di Rocky

La saga di Rocky Balboa non ha mai calato il sipario. Anni dopo l’ultimo capitolo, è nato uno spin-off di grande successo incentrato sul figlio di Apollo Creed: Adonis “Donnie” Johnson (interpretato da Michael B. Jordan).

Adonis è il figlio illegittimo del grande campione Apollo Creed, che non ha mai avuto la possibilità di conoscere. Nonostante lavori nel settore finanziario, la passione per il pugilato è scritta nel suo DNA: per questo motivo combatte in incontri clandestini in Messico, lontano dal grande pubblico. Il suo più grande desiderio è diventare un pugile affermato con le proprie forze, senza sfruttare l’ombra e il cognome del padre. Per inseguire il suo sogno, lascia la California, si trasferisce a Philadelphia e si mette sulle tracce dello storico rivale e amico del padre: Rocky Balboa.

Adonis trova Rocky nel suo ristorante, l’Adrian’s, e gli rivela la propria identità. In questo dialogo viene svelato anche un dettaglio storico molto amato dai fan: l’esito del loro terzo incontro segreto (quello mostrato sul finale di Rocky IV), in cui a vincere fu proprio Apollo. Tra i due nasce subito un forte legame e Rocky accetta di diventare il suo allenatore.

Tuttavia, la sfida più dura per lo “Stallone Italiano” non si gioca sul ring: a Rocky viene diagnosticato un linfeoma. Inizialmente l’anziano ex campione rifiuta le cure, stanco di lottare e rassegnato dopo la perdita di Adriana e Paulie e con il figlio Robert trasferito lontano per lavoro. Sarà proprio l’affetto e l’insistenza di Adonis a dargli la forza di accettare la terapia e combattere contro la malattia.

Nel frattempo, Adonis si innamora di Bianca (Tessa Thompson), una giovane e talentuosa cantautrice della zona. La svolta nella carriera del ragazzo arriva quando gli viene offerta la possibilità di sfidare il campione del mondo dei pesi massimi leggeri, l’inglese Ricky Conlan (interpretato dal vero pugile Tony Bellew).

Il grande match si svolge in una cornice spettacolare: lo stadio di Goodison Park a Liverpool. Quella che doveva essere un’ulteriore passerella per il campione si trasforma in una battaglia epica. Adonis combatte con un cuore immenso, vendendo cara la pelle e arrivando a un passo da una vittoria clamorosa. Nonostante la vittoria ai punti vada all’esperto Conlan, Adonis conquista il rispetto di tutto il mondo della boxe e del pubblico.

Nel toccante finale, un Rocky visibilmente provato dalle cure ma in ripresa salisce, insieme al giovane Creed, la celebre scalinata del Philadelphia Museum of Art. I due guardano la città dall’alto, riflettendo sulla propria vita e sul futuro.

Creed è un film ricco di significati profondi: un vero e proprio passaggio di testimone che trasmette l’intramontabile messaggio della saga, ovvero l’invito a non mollare mai, sia sul ring che nella vita.