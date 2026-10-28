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PAGELLE – Beffa finale al Menti: la Juve Stabia cade all’87’, ma De Giorgio convince. Promossi Vukovic e Pierobon

Gianluca Apicella
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Una prova di grande carattere e sacrificio che purtroppo non raccoglie quanto seminato. Mister De Giorgio disegna un turnover ragionato ed efficace, imbrigliando a lungo gli ospiti e sfiorando il colpaccio in più occasioni. A decidere il match è però la stoccata di Harroui all’87’ in favore del Verona. Ecco le pagelle dei gialloblù stabiesi:

Vukovic 6.5: Prestazione decisamente positiva e di grande affidabilità. Risponde sempre presente quando viene chiamato in causa, guidando con sicurezza la retroguardia ed effettuando interventi decisivi che mantengono la squadra a galla nei momenti più delicati. Promosso a pieni voti.

Maggioni 6: Attento in fase di ripiegamento, concede poco sul suo binario di competenza. Si propone con ordine anche in avanti.

Baldi 6: Buona intesa con i compagni di reparto. Gestisce con maturità i duelli fisici ed evita sbavature gravi.

Bellich 6: Solida prova difensiva, svetta con precisione sulle palle alte ed è sempre puntuale negli anticipi.

Douglas 6: Presidia la fascia con continuità ed equilibrio. Più attento e concreto, assicura una buona copertura garantendo allo stesso tempo un supporto costante in fase d’attacco.

Battistella 5,5: Fa legna e prova a dare sostanza alla manovra: ci mette dinamismo ed energia in mezzo al campo, lottando su ogni pallone per cucire il gioco ma manca quella scintilla capace di accendere i cuori.

Artioli 6: Gara d’ordine in mezzo al campo. Pulisce diversi palloni, tiene bene la posizione e offre un contributo fondamentale negli equilibri della squadra

Pierobon 6.5: Una delle note più liete a centrocampo. Garantisce dinamismo, qualità e geometria alla manovra. Bravo sia in fase di interdizione che nell’inserimento verticale, si dimostra costante e propositivo per tutta la durata del match.

Sandrucci SV: La sua partita dura appena una manciata di minuti: è costretto ad alzare bandiera bianca in avvio per un problema fisico. Davvero sfortunato.

Di Nardo 5.5: Cerca di far salire la squadra e fa a sportellate con i centrali avversari, ma incide poco negli ultimi sedici metri.

Sibilli 6: Punta con frequenza l’avversario e crea qualche grattacapo alla difesa avversaria, dimostrandosi intraprendente pur a fiammate.

All. De Giorgio 6: Gestisce le energie con un turnover intelligente e ben studiato. Mette in campo una squadra organizzata e affamata che sfiora il colpo e il risultato positivo nella difficile cornice del Romeo Menti.

Patanè 5

Candellone e Karic 6

Kumi e Sanà SV

 

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