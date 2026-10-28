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Castellammare, incendio sul viadotto San Marco: auto distrutta dalle fiamme

Gianluca Apicella
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Momenti di grande apprensione questa sera lungo la Statale 145 Sorrento, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme all’inizio del viadotto San Marco, in direzione Sorrento. L’incendio si è sviluppato nell’arteria cruciale che collega Castellammare di Stabia alla Penisola Sorrentina, a ridosso dell’area semaforica installata di recente per regolare il traffico a causa dei lavori in corso sul viadotto.

L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando alacremente per domare il rogo e mettere in sicurezza la carreggiata. Al momento restano da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme, mentre non si hanno ancora notizie ufficiali circa l’eventuale presenza di feriti o intossicati.

L’episodio sta creando pesanti ripercussioni sulla circolazione, già fortemente provata dai cantiere e dai disagi legati al semaforo provvisorio. Si registrano lunghe code e forte rallentamento del traffico verso Sorrento in attesa del completamento delle operazioni di soccorso e del ripristino della viabilità.

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