Napoli, sciopero del 30 ottobre rinviato: ecco il motivo

Lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB per il 30 ottobre 2026 è stato rinviato. La mobilitazione avrebbe interessato anche i collegamenti ferroviari e automobilistici dell’EAV, con possibili ripercussioni sugli spostamenti dei pendolari in Campania.

Il rinvio è arrivato dopo l’intervento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Perché lo sciopero è rinviato

La Commissione ha rilevato una violazione del periodo di franchigia previsto per il trasporto pubblico locale in occasione della commemorazione dei defunti.

Tale periodo va dal 30 ottobre al 5 novembre, durante il quale sono previste specifiche limitazioni alle astensioni dal lavoro nel settore.

Di conseguenza, la protesta non potrà svolgersi nella data inizialmente indicata.

Si attende una nuova data

Sarà la stessa organizzazione sindacale USB a comunicare quando verrà riprogrammato lo sciopero.

Per i viaggiatori che utilizzano quotidianamente i servizi EAV, viene quindi meno lo sciopero annunciato per il 30 ottobre. Resta da conoscere la nuova data della mobilitazione.