HomeCittàNapoli Città

Napoli, sciopero del 30 ottobre rinviato: ecco il motivo

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
Aggiungi come fonte preferita su GoogleSeguici più facilmente nelle notizie consigliate

Lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dal sindacato USB per il 30 ottobre 2026 è stato rinviato. La mobilitazione avrebbe interessato anche i collegamenti ferroviari e automobilistici dell’EAV, con possibili ripercussioni sugli spostamenti dei pendolari in Campania.

Il rinvio è arrivato dopo l’intervento della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Perché lo sciopero è rinviato

La Commissione ha rilevato una violazione del periodo di franchigia previsto per il trasporto pubblico locale in occasione della commemorazione dei defunti.

Tale periodo va dal 30 ottobre al 5 novembre, durante il quale sono previste specifiche limitazioni alle astensioni dal lavoro nel settore.

Di conseguenza, la protesta non potrà svolgersi nella data inizialmente indicata.

Si attende una nuova data

Sarà la stessa organizzazione sindacale USB a comunicare quando verrà riprogrammato lo sciopero.

Per i viaggiatori che utilizzano quotidianamente i servizi EAV, viene quindi meno lo sciopero annunciato per il 30 ottobre. Resta da conoscere la nuova data della mobilitazione.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie
WhatsApp Instagram Facebook
Articolo precedente
Castellammare, scontro tra scooter: muore ragazzo di 16 anni
Articolo successivo
Napoli, camion fuori controllo si schianta vicino al San Carlo

LEGGI ANCHE

Calcio

Cuore e grinta al 90′: il Napoli Primavera piega lo Spezia e vola ai sedicesimi di Coppa Italia

Emozioni fino all'ultimo respiro allo Stadio "Piccolo" di Cercola. Il Napoli Primavera supera uno Spezia combattivo con il punteggio di 2-1 al termine dei...
Calcio

Spettacolo e valanga di gol: il Napoli domina a Monza e cala il poker

Una prestazione di straripante autorità, impreziosita da giocate di altissima qualità e da un secondo tempo semplicemente perfetto. Al Brianteo, il Napoli supera il...
spot_img

ULTIME NOTIZIE

PUBBLICITA