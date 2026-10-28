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Castellammare, scontro tra scooter: muore ragazzo di 16 anni

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di 16 anni a Castellammare di Stabia. Il giovane stabiese ha perso la vita questa mattina in viale delle Puglie, dove due scooter si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

L’impatto è stato fatale per il ragazzo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Lo scontro in viale delle Puglie

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Secondo le prime informazioni, i due scooter sarebbero entrati in collisione frontalmente lungo viale delle Puglie.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia e della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, impegnati negli accertamenti.

La Procura apre un’inchiesta

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per ricostruire le circostanze dello schianto e stabilire le cause dell’incidente.

Le indagini sono affidate alla Polizia Municipale, che sta effettuando i rilievi necessari per chiarire quanto accaduto.

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