Rossana Colucci premiata per la dignità e la libertà delle donne

Unire cultura, solidarietà e impegno civile, trasformando l’arte in uno strumento concreto di sensibilizzazione e cambiamento. È questa la visione dell’Avv. Rossana Colucci che pone al centro del proprio messaggio il valore della partecipazione, la difesa della dignità umana e il ruolo delle donne nella costruzione di una società più consapevole e inclusiva.

La sua riflessione parte da una convinzione precisa. La cultura deve saper dialogare con la società, dare voce alle fragilità e contribuire ad affrontare le grandi questioni del nostro tempo.

«Credo fermamente che la cultura debba essere un ponte teso verso l’altro e un risveglio delle coscienze» afferma l’avvocato stabiese, fondatrice e presidente dell’Associazione culturale Agorà, delineando una concezione dell’arte come esperienza di condivisione, responsabilità e vicinanza.

Gesti concreti: La musica quale strumento di solidarietà

«Quando organizziamo un concerto a sostegno di chi sta combattendo contro tumori pediatrici, non offriamo solo musica: trasformiamo l’armonia delle note in un’alleanza terapeutica, in una carezza collettiva che dice a quelle famiglie e ai loro bambini che non sono soli nell’affrontare la malattia».

Parole che esprimono il senso di un impegno orientato a superare la dimensione puramente artistica degli eventi per fare della cultura un’occasione di vicinanza e sostegno. Una visione nella quale l’arte diventa capace di creare legami, alimentare speranza e richiamare l’attenzione sui bisogni delle persone più vulnerabili.

L’arte contro la violenza di genere e la difesa della dignità femminile

Un altro tema centrale nella riflessione dell’Avv.Rossana Colucci è la lotta contro la violenza di genere. Una ferita sociale che richiede strumenti di intervento, consapevolezza diffusa e un cambiamento culturale profondo.

«Allo stesso modo, l’arte diventa uno strumento fondamentale per affrontare ferite sociali drammatiche come la violenza di genere, arrivando laddove le parole a volte si fermano o si consumano» sottolinea sottolinea la Colucci.

Premio per la libertà e alla dignità delle donne all’Avv. Rossana Colucci

La cultura deve, quindi, rompere il silenzio, favorire il confronto e rendere visibili esperienze che troppo spesso restano ai margini. È in questo contesto che assume particolare rilievo il prestigioso riconoscimento ricevuto dall’Avv. Rossana Colucci per il suo impegno professionale e per il contributo che ogni giorno offre alla crescita civile e sociale – premio istituito dal Polo Oncologico Mediterraneo e dal direttore scientifico Dott.Crescenzo Muto.

«Per me questo riconoscimento rappresenta un grande onore, ma soprattutto la responsabilità di testimoniare un esempio e di essere all’altezza dei valori che cerchiamo di esprimere». «La dignità si esercita ogni giorno difendendo i propri spazi di libertà e di pensiero. Alle giovani donne dico di abitare la propria “agorà” e di farlo con generosità. L’impegno sociale è l’unico modo che abbiamo per non subire la storia, ma per scriverla insieme, un atto di bellezza alla volta»

Un’esortazione, quella dell’Avv. Colucci a riconoscere il proprio valore, a coltivare i propri talenti e a non rinunciare mai alla libertà di esprimersi e partecipare alla vita pubblica. Un appello che invita a superare l’indifferenza e a riconoscere, nelle iniziative culturali e nella partecipazione civile, opportunità concrete per promuovere diritti, sostenere chi è più fragile e valorizzare il contributo di ogni persona.

Insomma, fare della cultura non solo un’espressione di bellezza, ma una scelta di responsabilità, capace di generare solidarietà, difendere la dignità delle donne e aprire nuove possibilità per le generazioni future.