Napoli, lavori a Corso Meridionale: le deviazioni e i parcheggi chiusi

Traffico congestionato e lunghe code nella zona della Stazione Centrale di Napoli, dove la chiusura di un tratto di Corso Meridionale sta provocando pesanti disagi agli automobilisti. Le limitazioni, entrate in vigore lunedì 26 ottobre, resteranno attive fino al 9 novembre 2026.

Il provvedimento è stato disposto per consentire il montaggio di una gru presso l’edificio di FS Sistemi Urbani S.p.A.. Le conseguenze sulla circolazione sono già evidenti, con rallentamenti e difficoltà negli spostamenti anche nelle strade circostanti.

Traffico e disagi alla stazione

La chiusura interessa una delle arterie della zona di Piazza Garibaldi, quotidianamente attraversata da un intenso flusso di veicoli.

Fin dalle prime ore di applicazione del dispositivo temporaneo, si sono registrati ingorghi e code, documentati anche da diversi video diffusi nelle ultime ore.

Le deviazioni obbligatorie hanno avuto ripercussioni sulla viabilità delle strade limitrofe, rendendo più complicati gli spostamenti per automobilisti e pendolari.

Le strade interessate dai divieti

Il dispositivo prevede il divieto di transito in Corso Meridionale, nel tratto compreso tra Corso Novara e il civico 10.

Nel segmento tra il civico 10 e via Nazionale è stato invece temporaneamente sospeso il senso unico di marcia. Il doppio senso è consentito esclusivamente ai residenti che devono raggiungere i passi carrai autorizzati.

Sono stati inoltre introdotti divieti di sosta con rimozione forzata e sospese alcune aree di parcheggio, comprese quelle a pagamento, nei tratti interessati di Corso Meridionale, Calata Ponte di Casanova e via Aquila.

In via Aquila è vietata la circolazione tra via Genova e Corso Meridionale.

Spostate fermate e parcheggi

Le modifiche riguardano anche alcuni servizi presenti lungo Corso Meridionale.

La fermata degli autobus e tre stalli riservati agli NCC sono stati temporaneamente trasferiti all’altezza di via Padova.

Previsto anche lo spostamento di alcune postazioni per la raccolta dei rifiuti, per consentire la regolare prosecuzione del servizio durante i lavori.

I percorsi alternativi consigliati

Per ridurre le difficoltà alla circolazione sono stati individuati itinerari alternativi, distinti tra trasporto pubblico e traffico ordinario.

Gli autobus seguiranno il percorso attraverso Corso Novara, Calata Ponte di Casanova, Piazza Nazionale, via Nazionale e Corso Meridionale.

Per gli automobilisti, invece, l’itinerario indicato passa da Corso Novara, via Bari, via Nazionale e Corso Meridionale.

Le limitazioni resteranno in vigore fino a lunedì 9 novembre 2026. Fino ad allora, chi deve attraversare la zona della Stazione Centrale dovrà tenere conto delle deviazioni e dei possibili rallentamenti.