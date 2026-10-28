Capodichino chiuso a novembre: nuovi bus per l’aeroporto di Salerno

Dal 1° al 30 novembre 2026, in occasione della chiusura dell’Aeroporto di Napoli Capodichino per i lavori di riqualificazione della pista, sarà attivo un collegamento straordinario in autobus tra Napoli Piazza Garibaldi e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento.

Il servizio, organizzato da GESAC in collaborazione con Busitalia Campania, punta a facilitare gli spostamenti dei passeggeri che durante il mese di novembre utilizzeranno lo scalo salernitano in alternativa a quello napoletano.

Otto corse per direzione

Il collegamento straordinario prevede 8 corse giornaliere da Napoli a Salerno e altre 8 nella direzione opposta.

Gli orari sono stati programmati per agevolare i trasferimenti dei viaggiatori in relazione alle partenze e agli arrivi dei voli.

L’obiettivo è offrire un’alternativa di trasporto a chi dovrà raggiungere l’aeroporto salernitano durante il periodo di sospensione delle attività a Capodichino.

Biglietto a 12 euro

Il costo del collegamento è di 12 euro a persona per singola tratta.

Il biglietto potrà essere acquistato direttamente a bordo dell’autobus, utilizzando un sistema di pagamento elettronico.

Il servizio collegherà Piazza Garibaldi, uno dei principali punti di interscambio dei trasporti cittadini, con l’Aeroporto di Salerno.

Potenziati anche gli altri collegamenti

Per rendere più accessibile lo scalo salernitano, sono state inoltre aumentate le corse giornaliere tra l’Aeroporto di Salerno e la stazione ferroviaria della città.

Restano confermati anche i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana.

Il potenziamento dei trasporti rientra nelle misure predisposte da GESAC per accompagnare il trasferimento temporaneo di parte dell’operatività aeroportuale da Napoli a Salerno.

Napoli chiusa per lavori

La chiusura di Capodichino, prevista per l’intero mese di novembre, consentirà lo svolgimento degli interventi di riqualificazione profonda della pista di volo.

Durante questo periodo, il nuovo servizio autobus rappresenterà una delle soluzioni a disposizione dei passeggeri per raggiungere l’aeroporto alternativo.