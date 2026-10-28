Juve Stabia – Hellas Verona i convocati di Pietro De Giorgio

Juve Stabia – Hellas Verona al Romeo Menti la lista dei convocati a casa vespe di Mister Pietro De Giorgio
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in vista della nona giornata del campionato di Serie BKT, Juve Stabia-Hellas Verona, mister De Giorgio ha diramato la lista dei convocati.
Portieri: 1 Vukovic Ante, 16 Signorini Alessandro, 23 Boer Pietro.
Difensori: 2 Ricciardi Manuel, 4 Baldi Matteo, 6 Bellich Marco, 25 Douglas Terrence, 87 Bettella Davide, 92 Gallea Beidi, 96 Maggioni Tommaso.
Centrocampisti: 5 Battistella Thomas, 8 Buglio Davide, 10 Pierobon Christian, 17 Karic Nermin, 18 Perin Daniel, 24 Kumi Justin, 37 Maistro Fabio, 80 Artioli Federico.
Attaccanti: 7 Patanè Nicola, 9 Di Nardo Antonio, 11 Piscopo Kevin, 27 Candellone Leonardo, 30 Sandrucci Romeo, 33 Sibilli Giuseppe, 77 Sanà Fernandes.
Indisponibili: Pietrangeli Nicola, Scuderi Giulio, Vismara Paolo.