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Juve Stabia – Hellas Verona i convocati di Pietro De Giorgio

Gianluca Apicella
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Juve Stabia – Hellas Verona al Romeo Menti la lista dei convocati a casa vespe di Mister Pietro De Giorgio

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in vista della nona giornata del campionato di Serie BKT, Juve Stabia-Hellas Verona, mister De Giorgio ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: 1 Vukovic Ante, 16 Signorini Alessandro, 23 Boer Pietro.

Difensori: 2 Ricciardi Manuel, 4 Baldi Matteo, 6 Bellich Marco, 25 Douglas Terrence, 87 Bettella Davide, 92 Gallea Beidi, 96 Maggioni Tommaso.

Centrocampisti: 5 Battistella Thomas, 8 Buglio Davide, 10 Pierobon Christian, 17 Karic Nermin, 18 Perin Daniel, 24 Kumi Justin, 37 Maistro Fabio, 80 Artioli Federico.

Attaccanti: 7 Patanè Nicola, 9 Di Nardo Antonio, 11 Piscopo Kevin, 27 Candellone Leonardo, 30 Sandrucci Romeo, 33 Sibilli Giuseppe, 77 Sanà Fernandes.

Indisponibili: Pietrangeli Nicola, Scuderi Giulio, Vismara Paolo.

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