Galleria di Pozzano chiusa per tre notti: orari e deviazioni

Nuove chiusure notturne lungo la statale 145 Sorrentina, uno dei principali collegamenti tra Castellammare di Stabia e la Penisola Sorrentina. Da mercoledì 28 a venerdì 30 ottobre 2026, la galleria Santa Maria di Pozzano sarà interdetta al traffico per consentire alcuni interventi di manutenzione degli impianti tecnologici.

Il provvedimento, disposto da Anas, interesserà entrambi i sensi di marcia e comporterà deviazioni attraverso il centro abitato di Vico Equense.

Gli orari delle chiusure

La circolazione sarà sospesa esclusivamente durante le ore notturne, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, per permettere agli operai di lavorare in condizioni di sicurezza.

La chiusura riguarderà l’intero tracciato della galleria, dal chilometro 0+000 al chilometro 5+500, senza possibilità di transito in nessuna delle due direzioni durante le fasce orarie interessate.

Le deviazioni per gli automobilisti

Durante le chiusure, i veicoli provenienti sia da Castellammare di Stabia sia da Sorrento saranno indirizzati lungo la ex statale 145, con attraversamento del centro urbano di Vico Equense.

Gli automobilisti che devono percorrere la Sorrentina nelle ore serali e notturne dovranno quindi tenere conto della modifica temporanea alla viabilità.

Manutenzione degli impianti tecnologici

Gli interventi programmati riguardano gli impianti tecnologici della galleria Santa Maria di Pozzano.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza Anas, la sospensione della circolazione è necessaria per tutelare sia gli addetti impegnati nei lavori sia gli utenti della strada.