Pompei, fiamme in Via Lepanto: indagini sulle cause e sulla destinazione dell’immobile

Un principio d’incendio ha interessato un appartamento al quarto piano di un edificio in via Lepanto, nel centro di Pompei, nel pomeriggio di martedì 27 ottobre. Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha permesso di contenere le fiamme, evitando che si propagassero agli altri ambienti dello stabile.

L’immobile, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato utilizzato come bed and breakfast. Sono in corso accertamenti per chiarire sia l’origine del rogo sia l’effettiva destinazione dell’appartamento.

Le ipotesi sull’incendio

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’incendio potrebbe essere partito da una lampada da tavolo, con le fiamme che avrebbero successivamente raggiunto un materasso.

La dinamica resta comunque da accertare e saranno le verifiche a stabilire le cause effettive dell’episodio.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti inizialmente gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, seguiti dai vigili del fuoco.

La rapidità dell’intervento ha consentito di circoscrivere il principio d’incendio e limitare i danni, impedendo che le fiamme si estendessero ad altri ambienti dell’edificio.

Verifiche sulla struttura ricettiva

Parallelamente agli accertamenti sulle cause del rogo, sono state avviate verifiche sull’eventuale attività ricettiva presente nell’appartamento.

Gli approfondimenti dovranno chiarire se l’immobile fosse effettivamente adibito a bed and breakfast e, in caso affermativo, se disponesse delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla normativa.