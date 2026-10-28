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Napoli, camion fuori controllo si schianta vicino al San Carlo

Ivano Cotticelli
Foto di archivio
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Un autoarticolato ha urtato un palo dell’illuminazione pubblica in piazza Trieste e Trento, a Napoli, nello spazio antistante il Teatro San Carlo. Il mezzo, che si trovava nella zona per alcune operazioni di scarico, avrebbe perso il controllo prima di finire contro il palo. Non si registrano feriti né danni ad altri veicoli.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stato un malfunzionamento del sistema frenante dell’autoarticolato, circostanza che resta da accertare.

Alcuni testimoni avrebbero visto il camion procedere fuori controllo, ma a velocità ridotta, in direzione della banchina dell’area riservata alla sosta dei ciclomotori, fino all’impatto con il palo dell’illuminazione.

Nessun ferito segnalato

L’episodio si è verificato in una delle piazze più conosciute del centro di Napoli, a pochi passi dal Teatro San Carlo.

Nonostante l’incidente, i primi riscontri escludono conseguenze per le persone. Nessun ferito e nessun altro veicolo danneggiato, mentre resta da chiarire con certezza la causa della perdita di controllo del mezzo pesante.

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