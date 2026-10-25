Primavera 2, il Napoli non si ferma: 3-1 allo Spezia e gran prova di forza a Cercola

Il Napoli Primavera cala il tris e continua a correre nel campionato Primavera 2. Nella sesta giornata, i giovani azzurrini si sono imposti per 3-1 contro lo Spezia sul terreno dello Stadio “Piccolo” di Cercola, al termine di una prestazione solida e autoritaria.

La squadra di casa ha messo subito le cose in chiaro, sbloccando il match al 17′ grazie alla firma di Riccio. Il pressing e la qualità del Napoli hanno continuato a produrre frutti, trovando il raddoppio al 33′ con Manè, bravi a indirizzare il match già nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa, nonostante il tentativo di reazione degli ospiti, i partenopei hanno chiuso definitivamente i conti al 69′ calando il tris con Esposito. Nel finale c’è stato spazio solo per la rete della bandiera ligure, che non ha però rovinato la festa del Napoli.

Una vittoria meritata che conferma il grande momento di forma della squadra, capace di unire concretezza e bel gioco davanti al proprio pubblico.

Napoli: Spinelli, Zappala’, Santella (46′ Liccardo), De Stefano, Branchizio, Lieto (58′ Esposito), Melnyk, Chiummariello, Milton Pereyra (58′ Baridò), Riccio (58′ Favicchio), Manè (64′ Rovetini). All. Nocerino