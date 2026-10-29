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Serie B, il punto dopo la 9^ giornata. Palermo padrone, ma che spettacolo all’Arena Garibaldi

Salvatore Ciotta
Coreografia Curva Nord Maurizio Alberti
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Nella 9^ giornata del campionato di Serie B, le retrocesse Cremonese e Verona hanno finalmente dato un segnale di vita riuscendo a vincere rispettivamente contro Mantova e Juve Stabia, ed i tre punti permettono ai loro allenatori Pecchia e Baroni di respirare e dormire sonni più tranquilli. La Carrarese dopo l’avvento di Pagliuca è finalmente decollata, tre vittorie ed una sconfitta per l’allenatore ex Juve Stabia, ed ora la salvezza non è più un miraggio anche se la strada è ancora lunga da percorrere, si è visto finalmente quel Topalovic stellina dell’Inter che ora sembra aver preso per mano la squadra.

Spettacolo all’Arena GAribaldi, 3-3 il finale tra Pisa e Palermo con i rosanero che sono ancora imbattuti e puntano decisamente alla Serie A, i nerazzurri possono lottare per il vertice ed il secondo posto è possibile anche se ad oggi dista quattro lunghezze dal Modena che ha ritrovato Belotti, mentre il terzo posto è occupato dall’Ascoli di Tomei vera sorpresa di questo inizio campionato.

Infine finisce 1-1 tra Benevento e Catanzaro con Mignani che a fine gara abbraccia il figlio che gioca con la Strega, il Cesena batte 2-1 un Empoli sempre più in crisi, il Padova batte 2-0 il Sudtirol, finisce 1-1 tra Entella ed Avellino.

 

I risultati della 9ª giornata

Martedì 27 ottobre

  • Benevento-Catanzaro 1-1 (51′ rig. Salvemini, 92′ Buso)
  • Ascoli-Sampdoria 2-0 (55′ Silipo, 83′ aut. Abildgaard)
  • Cesena-Empoli 2-1 (39′ Shpendi, Saporiti per l’Empoli, 74′ aut. Seghetti)
  • Vicenza-Modena 1-2 (13′ aut. Nieling, 17′ Belotti, 89′ Ambrosino)
  • Mantova-Cremonese 0-2 (1′ Bonazzoli, 80′ Nasti)
  • Padova-Südtirol 2-0 (19′ Artistico, 87′ Capelli)
  • Virtus Entella-Avellino 1-1 (27′ Tirelli, 94′ Adamo)

Mercoledì 28 ottobre

  • Pisa-Palermo 3-3 (25′ e 40′ Pittarello, 53′ Johnsen, 57′ Peda, 69′ Vavassori, 80′ Marras)
  • Carrarese-Arezzo 2-1 (83′ Topalovic, 90′ Parlanti, 94′ rig. Pattarello)
  • Juve Stabia-Hellas Verona 0-1 (87′ Harroui)
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