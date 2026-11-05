Serie B: le designazioni arbitrali dell’11^ giornata

Di seguito le designazioni arbitrali relative all’11^ giornata del campionato di Serie B:
ASCOLI – PALERMO Venerdì 6/11 h. 20:30
RAPUANO (foto)
ROSSI C. – BERCIGLI
IV: TURRINI
VAR: VOLPI (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
AVAR: FOURNEAU (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)
CESENA – CATANZARO Sabato 7/11 h. 15:00
DI LORETO
CEOLIN – TEMPESTILLI
IV: GALIPO’
VAR: MAGGIONI
AVAR: LA PENNA
JUVE STABIA – AREZZO Sabato 7/11 h. 15:00
MAZZONI
GIUGGIOLI – GENTILE
IV: MADONIA
VAR: RUTELLA
AVAR: DI PAOLO
PADOVA – EMPOLI Sabato 7/11 h. 15:00
MUCERA
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: MIGLIORINI
VAR: MASSIMI
AVAR: AURELIANO
PISA – SUDTIROL Sabato 7/11 h. 15:00
POLI
ZANELLATI – LAGHEZZA
IV: TREMOLADA
VAR: SANTORO
AVAR: PATERNA
MANTOVA – HELLAS VERONA Sabato 7/11 h. 17:15
COLLU
YOSHIKAWA – FONTANI
IV: PERENZONI
VAR: FABBRI
AVAR: DI VUOLO
BENEVENTO – AVELLINO Sabato 7/11 h. 19:30
MARIANI
GALIMBERTI – SANTAROSSA
IV: URSINI
VAR: PICCININI (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)
AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)
VIRTUS ENTELLA – MODENA Domenica 8/11 h. 15.00
CREZZINI
PASSERI – RUSSO
IV: TEGHILLE
VAR: GUIDA
AVAR: MANGANIELLO
CARRARESE – SAMPDORIA Domenica 8/11 h. 17.15
DI MARCO
LUCIANI – DI GIACINTO
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: PRONTERA
AVAR: SANTORO
VICENZA – CREMONESE Domenica 8/11 h. 19.30
MARCHETTI
GRASSO – DELLA MEA
IV: DRIGO
VAR: GHERSINI (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)
AVAR: RUTELLA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)