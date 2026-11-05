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Serie B: le designazioni arbitrali dell’11^ giornata

Salvatore Ciotta
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Di seguito le designazioni arbitrali relative all’11^ giornata del campionato di Serie B:

ASCOLI – PALERMO Venerdì 6/11 h. 20:30

RAPUANO (foto)

ROSSI C. – BERCIGLI

IV:      TURRINI

VAR:     VOLPI (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

AVAR: FOURNEAU (ON SITE STADIO DEL DUCA ASCOLI)

 

CESENA – CATANZARO    Sabato 7/11  h. 15:00

DI LORETO

CEOLIN – TEMPESTILLI

IV:      GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: LA PENNA

 

JUVE STABIA – AREZZO    Sabato 7/11  h. 15:00

MAZZONI

GIUGGIOLI – GENTILE

IV:       MADONIA

VAR: RUTELLA

AVAR:  DI PAOLO

 

PADOVA – EMPOLI    Sabato 7/11  h. 15:00

MUCERA

MOKHTAR – PISTARELLI

IV:     MIGLIORINI

VAR:     MASSIMI

AVAR:     AURELIANO

 

PISA – SUDTIROL    Sabato 7/11  h. 15:00

POLI

ZANELLATI – LAGHEZZA

IV:      TREMOLADA

VAR:     SANTORO

AVAR:     PATERNA

 

MANTOVA – HELLAS VERONA    Sabato 7/11  h. 17:15

COLLU

YOSHIKAWA – FONTANI

IV:     PERENZONI

VAR: FABBRI

AVAR: DI VUOLO

 

BENEVENTO – AVELLINO     Sabato 7/11   h. 19:30

MARIANI

GALIMBERTI – SANTAROSSA

IV:     URSINI

VAR:     PICCININI (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

AVAR:     DEL GIOVANE (ON SITE STADIO VIGORITO BENEVENTO)

 

VIRTUS ENTELLA – MODENA Domenica 8/11 h. 15.00

CREZZINI

PASSERI – RUSSO

IV:     TEGHILLE

VAR:      GUIDA

AVAR:       MANGANIELLO

 

CARRARESE – SAMPDORIA Domenica 8/11 h. 17.15

DI MARCO

LUCIANI – DI GIACINTO

IV:       FERRIERI CAPUTI

VAR:      PRONTERA

AVAR:      SANTORO

 

VICENZA – CREMONESE Domenica 8/11 h. 19.30

MARCHETTI

GRASSO – DELLA MEA

IV:     DRIGO

VAR:    GHERSINI (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)

AVAR:      RUTELLA (ON SITE STADIO MENTI VICENZA)

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