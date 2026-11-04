L’ultimo capolavoro di Raúl Juliá: come il suo M. Bison rese eterno Street Fighter

Ci sono interpretazioni che riescono a trascendere la qualità di un film, trasformando un’opera discussa in un vero e proprio mito di culto. È esattamente ciò che accadde nel 1994 con Raúl Juliá e il suo Generale M. Bison in Street Fighter – Sfida finale. L’attore portoricano, acclamato interprete shakespeariano e stella del cinema d’autore, regalerà al pubblico la sua ultimissima performance sul grande schermo proprio nei panni del dittatore supremo di Shadaloo, prima della sua prematura scomparsa avvenuta nell’ottobre dello stesso anno.

Un gesto d’amore per i figli

Dietro la decisione di accettare il ruolo di un villain da videogioco non ci furono logiche d’ingaggio cinematografico, ma un motivo infinitamente più intimo: i suoi figli erano grandissimi fan del videogioco Street Fighter II. Juliá volle regalare loro un ricordo indelebile, immergendosi nella parte con un entusiasmo e una dedizione totali.

Nonostante stesse affrontando una grave malattia durante la lavorazione del film, Juliá si presentò sul set con una professionalità impeccabile e un’energia travolgente, studiando a fondo le movenze dei grandi leader autoritari della storia per dare vita al suo Bison.

Un villain grandioso e teatrale

La grandezza dell’interpretazione di Raúl Juliá risiede nel perfetto equilibrio tra teatralità e carisma. Il suo M. Bison non è un semplice cattivo da fumetto, ma un megalomane tragico ed esuberante che domina ogni singola scena in cui appare. Con il suo mantello rosso, lo sguardo penetrante e un sorriso diabolico, Juliá ha conquistato la scena oscurando chiunque gli stesse attorno.

Da questo personaggio sono nate battute rimaste scolpite nella cultura pop. La più celebre, rivolta alla guerriera Chun-Li in cerca di vendetta, rappresenta tuttora una delle vette della scrittura per i villain del cinema d’azione:

“Per te, il giorno in cui Bison ha distrutto il tuo villaggio è stato il giorno più importante della tua vita. Ma per me… era solo un martedì.”

Il lascito di un gigante del cinema

A trent’anni di distanza dalla sua uscita, se Street Fighter continua a essere rivisto e celebrato dai fan di tutto il mondo, il merito principale va proprio a Raúl Juliá. La sua performance rimane una lezione magistrale di recitazione: la dimostrazione che un vero grande attore può nobilitare qualsiasi ruolo, regalandogli un’anima e rendendolo immortale.