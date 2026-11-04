Nuova Igea Virtus, colpo in difesa: ufficiale l’ingaggio dell’ex Juve Stabia Damiano Lia

La Nuova Igea Virtus comunica ufficialmente di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Lia. Il difensore laterale destro, nato nel 1997, si lega al club giallorosso dopo aver completato con successo l’iter burocratico per il tesseramento.

L’operazione assicura alla rosa a disposizione dello staff tecnico un innesto di assoluto spessore tattico e comprovata esperienza. Lia vanta infatti un percorso professionale di rilievo, caratterizzato da quasi 200 presenze complessive maturate tra i campionati professionistici e la Serie D.

Profilo e caratteristiche tecniche

Profilo moderno e dal passo dinamico, il calciatore si distingue per accelerazione, agonismo e una spiccata duttilità tattica. Caratteristiche che gli consentono di coprire più ruoli e di adattarsi fluidamente alle diverse esigenze di modulo. Dotato di un’ottima propensione alla fase di spinta, sa proporsi con costanza per arrivare al cross o favorire lo sviluppo della manovra, abbinando alla fase di ripiegamento una buona capacità di inserimento in zona d’attacco.

La carriera

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Messina — club con il quale ha superato le 100 apparizioni complessive —, Damiano Lia ha successivamente militato in piazze storiche del panorama nazionale, tra cui:

Sicula Leonzio (con cui ha conquistato la promozione in Serie C)

Juve Stabia

Cavese

Imolese

Vibonese

Bra

Dopo l’ultima esperienza in Lega Pro e un successivo passaggio allo Scordia, il neo-calciatore giallorosso si è già aggregato al gruppo ed ha effettuato il primo allenamento con i nuovi compagni.