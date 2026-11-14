Campania, economia in crescita: Pil a +1,3% nel 2026

L’economia della Campania continua a crescere e supera la media nazionale. Nei primi sei mesi del 2026, il Pil regionale è aumentato dell’1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, contro lo 0,9% registrato in Italia e l’1% del Mezzogiorno.

È quanto emerge dall’aggiornamento congiunturale della Banca d’Italia, presentato nella sede di Napoli dal direttore Stefano Stasio e dal responsabile del nucleo per la ricerca economica Luigi Leva.

Si tratta del terzo semestre consecutivo di crescita per la regione, con prospettive che, secondo Bankitalia, rimangono complessivamente positive anche nel breve periodo.

Campania sopra la media nazionale

Il risultato colloca la Campania tra le economie regionali più dinamiche del Mezzogiorno.

La crescita dell’1,3% supera quella della Puglia (+1%) e della Sicilia (+0,6%), mentre la Basilicata registra un incremento dell’1,4% e la Calabria si attesta sullo stesso livello campano.

L’Abruzzo cresce dell’1,1% e la Sardegna dello 0,7%. Il dato relativo al Molise sarà disponibile il 18 novembre.

Turismo e costruzioni trainano l’economia

Secondo l’analisi della Banca d’Italia, la crescita regionale è sostenuta principalmente dall’andamento dei servizi, dalla tenuta della produzione manifatturiera e dagli investimenti nel settore delle costruzioni.

Un contributo importante arriva dal turismo, che continua a favorire l’espansione delle attività legate ai servizi.

Nel comparto industriale, invece, persistono le difficoltà dell’automotive, che coinvolgono lo stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco e le aziende dell’indotto.

A compensare parzialmente queste criticità contribuisce la ripresa produttiva dello stabilimento di Pratola Serra, in provincia di Avellino, dove la produzione di motori diesel è tornata ai livelli del 2009.

Le costruzioni beneficiano, invece, degli investimenti collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Esportazioni in calo nel semestre

Un elemento meno favorevole riguarda il commercio estero.

Nel primo semestre del 2026, il valore delle esportazioni campane è diminuito del 4,6%, una flessione riconducibile quasi interamente al settore farmaceutico.

Lo studio evidenzia tuttavia che, considerando i volumi reali, le esportazioni sono aumentate, confermando la capacità produttiva del comparto.

Le imprese regionali mantengono condizioni reddituali complessivamente positive e livelli di liquidità storicamente elevati.

Cominciano però a emergere gli effetti dell’aumento dei costi energetici, che rischiano di ridurre i margini di profitto.

Occupazione in aumento in Campania

Segnali positivi arrivano anche dal mercato del lavoro.

Nel primo semestre del 2026, l’occupazione ha continuato a crescere, sebbene a un ritmo inferiore rispetto alla prima metà del 2025.

L’incremento è risultato comunque superiore a quello registrato mediamente in Italia e nel Mezzogiorno.

Il tasso di occupazione è aumentato, mentre quello di disoccupazione si è ulteriormente ridotto, proseguendo il percorso di avvicinamento ai livelli nazionali.

Anche il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto, ma l’inflazione ne ha limitato i benefici in termini di potere d’acquisto.

A incidere maggiormente sono stati i rincari legati ai trasporti, all’abitazione e alle utenze, mentre i consumi hanno continuato ad aumentare a ritmi moderati.

Pnrr e investimenti pubblici

Le prospettive economiche della Campania restano favorevoli anche per i primi mesi del 2027, soprattutto grazie agli investimenti pubblici.

Secondo l’indagine della Banca d’Italia, circa il 70% delle imprese edili con almeno dieci dipendenti prevede una crescita o una stabilità della produzione nelle opere pubbliche.

Un ruolo centrale continua a essere svolto dal Pnrr.

Alla fine di giugno 2026, i pagamenti effettuati in Campania avevano raggiunto 7,3 miliardi di euro, pari a circa il 49% delle risorse complessivamente assegnate alla regione.

Tra gli investimenti previsti assumono rilievo anche quelli destinati al potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica e sociale.

Zes e sostegno alle imprese

Un altro elemento significativo riguarda la Zona economica speciale (Zes).

Secondo i dati riportati nell’aggiornamento, il 40% delle autorizzazioni Zes è stato rilasciato in Campania, a conferma del peso della regione nell’ambito degli investimenti agevolati.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha definito incoraggiante il quadro economico, richiamando gli interventi regionali a sostegno delle attività produttive.

Tra questi figurano 346 milioni di euro attraverso il programma “Campania Investe”, destinati a favorire gli investimenti delle imprese, e ulteriori 70 milioni di euro previsti dal Piano regionale degli strumenti finanziari per sostenere giovani e aziende.

Il quadro delineato dalla Banca d’Italia evidenzia dunque un’economia regionale in espansione, pur in presenza di criticità legate ai costi energetici, all’inflazione e alle difficoltà di alcuni settori industriali.