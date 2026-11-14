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Temporali in Campania: allerta gialla per domenica 15 novembre

Ivano Cotticelli
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La Protezione Civile della Campania ha diramato una nuova allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale per domenica 15 novembre. L’avviso entrerà in vigore alle ore 6 e resterà valido per le successive 24 ore, fino alle 6 di lunedì 16 novembre.

Sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco, con fenomeni localmente di moderata intensità. Le piogge sono attese soprattutto nelle ore centrali della giornata di domenica.

Temporali e rischio idrogeologico

L’allerta riguarda l’intera Campania e richiama l’attenzione sulle possibili conseguenze delle precipitazioni, anche in presenza di fenomeni concentrati in aree limitate.

Tra i principali rischi segnalati dalla Protezione Civile figurano allagamenti, scorrimento delle acque sulle strade e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.

L’avviso evidenzia inoltre la possibilità di caduta massi e frane, in relazione alla fragilità dei suoli.

Le zone più esposte

Oltre al rischio idrogeologico localizzato, la Protezione Civile segnala un rischio idraulico localizzato in tre specifiche zone di allerta della Campania.

Si tratta della zona 3, che comprende la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, della zona 5, relativa al Tusciano e all’Alto Sele, e della zona 6, che interessa la Piana del Sele e l’Alto Cilento.

In questi territori viene richiamata l’attenzione anche sulle possibili conseguenze della saturazione dei suoli, che potrebbe aggravare gli effetti delle precipitazioni.

Quando termina l’allerta

L’avviso sarà valido dalle 6 di domenica 15 novembre alle 6 di lunedì 16 novembre, salvo eventuali aggiornamenti.

La fase più significativa delle precipitazioni è prevista nella parte centrale della giornata di domenica, quando potranno verificarsi temporali localmente di moderata intensità.

Particolare attenzione dovrà essere prestata alle aree maggiormente esposte ad allagamenti, frane e fenomeni di dissesto idrogeologico.

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