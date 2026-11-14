Napoli, la luce di De Bruyne per accendere la macchina di Allegri: qualità assoluta, manca solo un pizzico di fortuna

Per dare la scossa decisiva alla stagione e sprigionare tutto il proprio potenziale offensivo, il Napoli di Massimiliano Allegri ha una certezza cristallina: aggrapparsi al genio e alla visione di gioco di Kevin De Bruyne. In una squadra solida e organizzata, è il fuoriclasse belga l’uomo deputato ad accendere la luce, l’ingranaggio capace di trasformare una manovra ordinata in pura imprevedibilità.
Chi segue con attenzione le uscite degli azzurri sa bene che il rendimento del centrocampista è già di altissimo livello. De Bruyne sta giocando con autorevolezza, dettando i tempi, illuminando il gioco con verticalizzazioni che pochi altri al mondo riescono anche solo a immaginare e alzando costantemente il tasso tecnico della squadra. Ogni volta che il pallone passa dai suoi piedi, la sensazione al Maradona è che possa nascere qualcosa di speciale.
Se c’è un aspetto in cui il bilancio non rispecchia ancora pienamente la mole di qualità espressa in campo, questo riguarda esclusivamente la concretezza negli ultimi sedici metri. Anche a un campione del suo calibro, fin qui, è mancato quel pizzico di buona sorte negli ultimi metri: un tiro uscito di un soffio, un legno colpito o un inserimento non premiato dal rimpallo giusto hanno limitato il suo bottino personale tra gol e assist decisivi.
Ma per Allegri e per tutto l’ambiente partenopeo non c’è alcun motivo di preoccupazione, anzi. Quando un giocatore di questa caratura riesce a entrare così con continuità nel vivo della manovra e a creare occasioni a ripetizione, la svolta è soltanto una questione di dettagli. La qualità non si discute e le giocate arrivano con naturalezza: basta che la dea bendata torni a guardare dalla sua parte negli ultimi sedici metri per vedere esplodere definitivamente i suoi numeri.
Il Napoli ha bisogno della sua fantasia per scardinare le difese più chiuse e alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Il motore di Allegri gira, la regia di De Bruyne incanta già: ora serve solo quell’ultimo tocco di fortuna per trasformare le splendide trame del belga in punti pesantissimi.