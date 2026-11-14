Galleria di Pozzano: chiusure notturne per una settimana

Nuove modifiche alla circolazione lungo la statale 145 Sorrentina, dove dal 16 novembre prenderanno il via una serie di interventi destinati a proseguire fino alla fine del mese. I lavori interesseranno la galleria Santa Maria di Pozzano, che sarà chiusa durante le ore notturne, e diversi tratti della statale, dove verrà istituito il senso unico alternato per il rifacimento dell’asfalto.

Le limitazioni coinvolgeranno gli automobilisti in transito tra Castellammare di Stabia e Vico Equense, con deviazioni obbligatorie durante la chiusura del tunnel e possibili rallentamenti nei tratti interessati dai cantieri stradali.

Galleria chiusa per cinque notti

Il primo intervento riguarderà la galleria Santa Maria di Pozzano, lungo il collegamento tra Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Secondo quanto previsto dall’ordinanza Anas firmata dalla responsabile territoriale Barbara Di Franco, la chiusura si rende necessaria per ripristinare gli impianti tecnologici danneggiati in seguito a un incidente stradale.

Il tunnel, lungo circa 5,5 chilometri, sarà interdetto al traffico in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6, a partire dalla serata di lunedì 16 novembre e fino alle prime ore di sabato 21 novembre.

La sospensione della circolazione consentirà ai tecnici di intervenire sugli impianti garantendo condizioni di sicurezza durante le operazioni.

Percorsi alternativi per gli automobilisti

Durante le chiusure notturne, i veicoli provenienti sia da Castellammare sia da Sorrento dovranno utilizzare la ex statale 145, attraversando il centro abitato di Vico Equense e percorrendo il tracciato litoraneo.

La deviazione resterà in vigore nelle fasce orarie interessate dai lavori, mentre al termine degli interventi notturni sarà ripristinata la normale circolazione nella galleria.