Il cuore di Castellammare batte in azzurro: l’Italia riparte dai suoi figli del Sud

C’è un filo azzurro che parte dalle strade del rione Cicerone, attraversa il Golfo di Napoli e arriva fino al prato bagnato del Meazza. Quella vista contro la Francia di Zinedine Zidane non è stata soltanto una grande vittoria di Nations League, né una semplice serata di gloria calcistica: è stata la certificazione definitiva di una piccola, meravigliosa favola italiana. L’Italia di Roberto Mancini ha battuto i Bleus con il cuore, con il gioco e, soprattutto, con l’anima profonda di Castellammare di Stabia.

Chiamatela pure “ItalStabia”, perché i numeri e le emozioni raccontano una storia impossibile da ignorare. In un San Siro sferzato dalla pioggia meneghina, il destino della partita è passato interamente dai piedi e dai guantoni dei figli della città delle acque. Gigio Donnarumma incarna alla perfezione la bellezza e la crudeltà del ruolo del capitano: prima salva tutto con un riflesso felino su Rabiot, poi inciampa in quell’errore che regala il vantaggio a Olise, salvo infine riscattarsi deviando sul palo il bolide di Cherki nella ripresa. È la fotografia di una squadra che non ha paura di sbagliare, perché sa di avere le spalle abbastanza larghe per rialzarsi.

E poi ci sono loro, i fratelli Esposito, l’orgoglio di una terra che respira calcio a ogni angolo. Sebastiano lotta, cuce il gioco, si sacrifica in ripiegamento dando una lezione di generosità tattica, ma vive il dramma sportivo del rigore fallito che avrebbe potuto scrivere una pagina di famiglia ancor più incredibile. Mancini si arrabbia, cambia, mescola le carte, ma non rinuncia al suo talismano più giovane. Pio Esposito, classe e freddezza da veterano nonostante l’ingenuità del giallo, non trema: prima firma il pareggio con la stessa naturalezza vista in campionato contro il Como, poi, quando il pallone pesa tonnellate, si presenta sul dischetto nel finale e regala all’Italia una doppietta storica.

Attorno a questo nucleo stabiese, Mancini ha saputo costruire un’orchestra moderna, giovane e feroce. Se la Francia di Zidane, pur priva di stelle del calibro di Mbappé, Thuram e Dembélé, ha incantato per quarantacinque minuti palleggiando con qualità superiore e colpendo due legni, gli Azzurri hanno risposto con la compattezza di Scalvini, Kayode, Bastoni e Calafiori, e con il motore inesauribile di Barella, Tonali e di un Frattesi sempre letale negli inserimenti. La reazione dopo l’errore dal dischetto — con l’asse Dimarco-Frattesi a ribaltare l’inerzia e l’ingresso vivace di Vergara — dimostra che questa Nazionale ha finalmente trovato una maturità mentale nuova, capace di reggere l’urto anche contro avversari tecnicamente superiori.

Mentre in tribuna il giovanissimo Antonelli portava in dote l’entusiasmo dell’Italia che vince in pista, in campo gli Azzurri si sono presi una notte da ricordare. Ora la qualificazione ai quarti di finale non è più un miraggio e la trasferta di domenica in Belgio mette addirittura in palio il primo posto nel girone. Comunque vada a Bruxelles, resta la certezza di un gruppo che ha ritrovato identità e coraggio. E che, per tornare grande, ha scelto di ripartire dalla fame genuina di una provincia del Sud capace di conquistare la Scala del calcio.