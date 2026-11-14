Castellammare, negozi che chiudono: l’allarme dell’Ascom

Le saracinesche abbassate diventano sempre più numerose a Castellammare di Stabia, dove la crisi del commercio continua a colpire sia il centro cittadino sia le zone periferiche. Attività storiche e punti vendita di catene nazionali hanno lasciato locali vuoti, mentre altre chiusure potrebbero arrivare entro la fine dell’anno.

A lanciare l’allarme è Johnny De Meo, presidente dell’Ascom Confcommercio di Castellammare, che segnala una situazione particolarmente difficile per gli operatori commerciali.

Le difficoltà del commercio

Il progressivo svuotamento delle strade commerciali riguarda diverse zone della città, ma appare particolarmente evidente lungo corso Vittorio Emanuele, un tempo punto di riferimento per lo shopping cittadino.

Qui numerosi locali hanno chiuso, contribuendo a modificare l’aspetto di una delle principali arterie commerciali di Castellammare.

Secondo De Meo, le ragioni della crisi sono molteplici e comprendono sia le difficoltà economiche sia i cambiamenti nelle scelte delle nuove generazioni.

Affitti elevati e ricambio generazionale

Uno dei problemi principali riguarda la continuità delle attività familiari.

«Per tante attività storiche c’è un problema serio di ricambio generazionale. I giovani non vogliono fare più questo lavoro», spiega il presidente dell’Ascom, sottolineando l’impegno richiesto dalla gestione quotidiana di un negozio e gli investimenti necessari per mantenerlo aperto.

A pesare sui commercianti sono anche i canoni di locazione, considerati particolarmente elevati rispetto alle dimensioni della città.

«I prezzi che si pagano qui al metro quadro sono paragonabili a grandi città e per un privato spesso si tratta di costi proibitivi», osserva De Meo.

Una situazione che, secondo l’associazione, rende difficile la sopravvivenza delle attività esistenti e scoraggia l’apertura di nuovi esercizi.

Il rischio desertificazione commerciale

La crisi di Castellammare si inserisce, secondo Confcommercio, in un fenomeno che interessa numerose città italiane.

Secondo un’indagine di Confcommercio, nel 2025 si stimavano oltre 460mila locali commerciali potenzialmente sfitti in Italia, pari a circa il 17% del totale considerato.

Per affrontare il problema, il presidente dell’Ascom ritiene necessario un intervento del Governo, anche attraverso strumenti fiscali capaci di incidere sui costi delle locazioni commerciali.

Tra le possibili soluzioni viene indicata la cedolare secca commerciale, proposta che, secondo De Meo, potrebbe contribuire ad alleggerire il peso degli affitti.

Le aspettative per Natale

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, l’Ascom Confcommercio auspica che il confronto avviato con i commissari prefettizi possa tradursi in iniziative concrete per sostenere il commercio cittadino.

L’obiettivo è rendere Castellammare più accogliente attraverso illuminazioni ed eventi capaci di attirare visitatori e potenziali clienti.

Le prospettive, tuttavia, restano difficili. De Meo riferisce che almeno quattro attività associate potrebbero chiudere entro la fine dell’anno, confermando la preoccupazione per il futuro del settore.

«Non basta essere dispiaciuti, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti, di interventi del Governo centrale, perché la crisi è comune nelle piccole come nelle grandi città, bisogna vivere il cambiamento, non subirlo», conclude il presidente dell’Ascom.